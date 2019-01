Annuncio

Al Bano Carrisi e Romina Power sono stati i grandi protagonisti di '55 Passi nel Sole': lo show mandato in onda ieri sera in prima serata su Canale 5 è stato dedicato alla carriera dell'artista pugliese. La seconda serata andrà in onda il prossimo mercoledì 30 gennaio.

I due ex coniugi per gran parte dello spettacolo hanno deliziato i tanti telespettatori ed il pubblico presente in studio con aneddoti e duetti. Tantissimi gli scorci mandati in onda della vita passata insieme unita ai momenti di lavoro.

L'inizio dello show ha fatto letteralmente andare in delirio i fan della coppia più amata e seguita del panorama nazionale ed internazionale.

Al Bano e Romina: traditi dagli sguardi complici

Dopo aver mandato in onda alcune immagini dei concerti tenuti in tutto il mondo dai due artisti, Al Bano ha atteso la sua ex moglie [VIDEO]seduto ad un tavolo bianco.

L'entrata di Romina è stata semplice: i due si sono seduti uno di fronte all'altro ed è stato trasmesso un messaggio audio in cui venivano ripetuti tutti gli scoop di Gossip in merito ad un presunto ritorno di fiamma dei due ex coniugi. Moltissime persone hanno visto nello sguardo del Leone di Cellino San Marco uno sguardo particolare, come non lo si vedeva da molto tempo. L'entrata della sua ex moglie ha detta di molti ha fatto brillare gli occhi di Al Bano, altri invece hanno trovato il cantante incantato dalla bellezza dell'artista statunitense. Tuttavia Carrisi in una recente intervista aveva smentito le voci in merito ad un presunto ritorno di fiamma: "Romina e Loredana sono molto importanti nella mia vita, ma i rapporti di coppia sono finiti. Ho lavorato molto per sciogliere quella tensione che c'era e adesso ho un legame di rispetto e dialogo con entrambe".

Al Bano e Romina Power più volte hanno smentito le voci di un ritorno di fiamma della coppia, ma ieri sono stati traditi dai loro sguardi complici. I due nella parte iniziale del programma si sono stuzzicati a vicenda ed i fan si sono sciolti. Oltre ai commenti estasiati delle persone presenti negli studi di Mediaset, sui social all'indirizzo della ex coppia sono arrivati numerosi giudizi positivi. Lo show è poi proseguito con i duetti insieme agli ospiti. Con molti aneddoti, alcuni anche inediti e non poteva mancare il ricordo di una famiglia felice [VIDEO]. Uno dei momenti clou davvero toccante ed emozionante è arrivato proprio quando è stata ricordata Ylenia: la primogenita della coppia scomparsa nel nulla ormai 25 anni fa a New Orleans.