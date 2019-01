Annuncio

Annuncio

Le ultime anticipazioni di Beautiful hanno rivelato che Hope, in viaggio sull'isola di Catalina, entrerà in travaglio proprio in quel frangente. Dopo il ricovero darà alla luce una bambina che purtroppo sembrerà essere morta [VIDEO]: pian piano, i telespettatori inizieranno ad apprendere che la piccola Beth potrebbe essere ancora viva e nelle mani di Steffy.

Anticipazioni Beautiful: Reese finge che Beth sia morta

Il medico che aiuterà Hope nel suo difficile parto, le metterà subito in braccio una bambina morta a seguito delle complicazioni del travaglio: ben presto, però, Reese parlerà con l'amica Florence (intenzionata a spacciarsi come madre naturale della neonata) e racconterà di voler far adottare Beth da Steffy e Taylor, così da poter guadagnare sull'adozione e riparare ai suoi numerosi debiti.

Florence - detta Flo - accetterà ben volentieri di prendere parte alla vicenda, convincendosi anche di star mettendo in pratica una buona azione per dare una famiglia amorevole alla piccola.

Advertisement

Successivamente, però, Reese ammetterà di starsi occupando della questione per soldi e, malgrado questo, Flo continuerà a collaborare.

La figlia di Reese, Zoe, conoscerà Flo proprio nel bel mezzo dell'operazione di adozione e inizierà ad intuire la farsa: la modella si accorgerà, per una serie di ragioni, che Florence non possa essere la madre naturale di Beth.

Beth, adottata da Steffy, diventa Phoebe

Steffy, intenzionata ad adottare un'altra bambina per non lasciare da sola sua figlia Kelly, porterà a termine le procedure di adozione e deciderà di chiamare sua figlia Phoebe, per ricordare la sua gemella.

A questo punto Hope e Liam avranno numerosi incontri con le due piccole, ma ambedue si accorgeranno di provare delle strane emozioni e sensazioni nell'avvicinarsi a Phoebe (in tutto questo, comunque, Steffy sarà del tutto ignara dello scambio in culla): anche la giovane Forrester stringerà un forte legame con la piccola adottata, e ben presto potrebbe quindi sorgere il sospetto che si tratti della figlia naturale di Liam ed Hope.

Advertisement

I migliori video del giorno

Si stanno quindi per abbattere venti di guerra tra Hope e Steffy [VIDEO], già duramente in lite da molto tempo. Nel frattempo Hope tornerà al lavoro nel tentativo di metabolizzare il lutto, e Liam appoggerà le decisioni di sua moglie, mentre tenterà di stare vicino alla figlia avuta con Steffy. Quando i protagonisti si accorgeranno dello scambio? Questo ancora non si sa, anche considerando che le puntate in questione saranno trasmesse in Italia fra molti mesi, dato che sono trasmesse in questi giorni negli Stati Uniti.