Negli Stati Uniti sta andando in onda su The CW la quarta stagione di Supergirl [VIDEO]. La serie è tornata sugli schermi americani il 20 gennaio, dopo la pausa natalizia, con il decimo episodio, in cui Kara ha dovuto far fronte a due minacce: un attacco alieno e il colonnello Haley che vuole scoprire l'identità di Supergirl e rivelarlo al mondo. Per impedire ciò Kara ha dovuto accettare di 'perdere' Alex. In realtà la giovane non è morta, ma per proteggere la sorella, ha accettato di farsi cancellare la memoria da J'onn, quella parte in cui conosce i poteri di Kara.

Intanto, Lena Luthor continua ad essere amica della protagonista, ma nasconde le sue capacità di scienziata e gli esperimenti fatti.

Supergirl non avrà più lo stesso rapporto con la sorella

La settimana scorsa Kara ha affrontato due situazioni che si erano già prospettate nell'episodio andato in onda a dicembre prima del crossover con The Flash e Arrow [VIDEO], ma quella centrale è stata la questione sulla rivelazione dell'identità di Supergirl.

Il colonnello Haley ha iniziato a interrogare tutti gli agenti del DEO, compresa Alex. Quest'ultima si è fatta cancellare la memoria da J'onn per impedire che possa rivelare la verità. La cosa ha gettato nella disperazione Kara che ha perso la sorella come confidente, praticamente l'unica persona di cui si fidava e che conosceva tutto di lei. Da questo momento in poi Kara è consapevole che il rapporto con Alex non sarà più lo stesso, perché tra le due ci sarà sempre il grande segreto di Supergirl.

In Supergirl 4 Lena Luthor si avvicina al suo lato oscuro

Nell'episodio della quarta stagione [VIDEO]Lena ha continuato le sue ricerche e i suoi esperimenti per donare i superpoteri agli umani e tutto ciò, come sempre, avviene senza che Kara lo sappia. Il loro rapporto è complicato e non può essere trasparente perché fra le due ci sono dei segreti.

Lena non ha intenzioni malvagie, ma tende comunque ad immischiarsi in losche situazioni. Kara è sua amica ma non si fida totalmente di lei, altrimenti le avrebbe già rivelato la sua identità. Sia Melissa Benoist sia gli sceneggiatori di Supergirl hanno dichiarato che Kara e Lena sono destinate a diventare la versione femminile di Clark e Lex. Kara resta fedele alla luce, Lena sembra essere attratta dall’oscurità. Anche James non conosce tutto ciò che fa Lena, compreso il fatto che durante i suoi esperimenti una persona ha perso la vita, ma continua ad appoggiarla e a non giudicarla.