Domenica 27 gennaio 2019, ritorna con la terza puntata la fiction 'La Dottoressa Giò', dove vedremo nuovamente Barbara D'Urso vestire il camice della ginecologa Giorgia Basile.

La fiction trasmessa in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21,20 è diretta da Antonello Grimaldi e nei primi due appuntamenti non ha ottenuto i risultati di ascolto che in molti si attendevano. Se con la prima puntata si erano raggiunti i 3 milioni di telespettatori, nell'episodio di domenica scorsa si è scesi a 2,5 milioni con uno share del 10,9%.

Dalle ultime indiscrezioni, intanto, sembra che la quarta e ultima puntata andrà in onda martedì 29 gennaio per lasciare spazio all'Isola dei Famosi. [VIDEO]

La Dottoressa Giò, anticipazioni 3^ puntata del 27 gennaio

Stando a quanto riportano le anticipazioni sulla terza puntata de 'La dottoressa Giò', il giallo della morte della moglie del professor Monti si farà sempre più intricato.

Una svolta ci sarà quando Giorgia Basile incontrerà una ex paziente che, due anni prima, era stata ricoverata proprio insieme a Michela Monti e che potrebbe far luce su quanto realmente accaduto quella notte. La paziente però, sin dalle prime battute, sembrerà nascondere qualcosa. Il rapporto tra Francesca e Giacomo continuerà tra alti e bassi e il giovane si dichiarerà disposto ad aiutare la ragazza a risolvere la sua situazione economica.

Il reparto di ginecologia dell'ospedale dovrà affrontare delle sfide difficili e stando agli spoiler sulla terza puntata di domenica 27 gennaio, vedremo i medici alle prese con la storia di Alma e Viola, due ragazze omosessuali aggredite. Viola è incinta e a seguito dell'aggressione sarà in pericolo di vita, mentre Alma, la compagna, rischia di perdere le figlie.

Nel frattempo le indagini sulla morte di Michela Monti sembrano essere ad una svolta, ma le scoperte della dottoressa Giò, la metteranno in pericolo di vita. [VIDEO]

La Dottoressa Giò, l'ultima puntata anticipata al 29 gennaio

Dalle ultime indiscrezioni, pare che la quarta e ultima puntata della fiction 'La Dottoressa Giò' andrà in onda martedì 29 gennaio in prima serata su Canale 5 e non più invece domenica 3 febbraio. Tutto ciò per lasciare spazio al reality L'Isola dei famosi, che subirà un cambio di programmazione in modo da non scontrasi con il Festival d Sanremo trasmesso da Rai 1.

Non è dato sapere se la chiusura "anticipata" della fiction di Barbara D'Urso sia dovuta ai bassi ascolti, sotto alle aspettative di Mediaset. Sta di fatto che domani 27 gennaio 2019 andrà in onda su Canale 5 la terza puntata e martedì 29 gennaio assisteremo all'epilogo sulla vicenda legata a Giorgia Basile e alla sua indagine sulla morte di Michela Monti.