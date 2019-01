Annuncio

Da marzo Supergirl se la vedrà con una nuova minaccia, che, in realtà, non è tanto inedita per i fan di Superman. Stiamo parlando di Lex Luthor, l'acerrimo nemico di Kal-El. Introdurre un personaggio come questo è una scelta coraggiosa, ma gli showrunner assicurano che questo Lex non deluderà. L'attore scelto per interpretare il villain è Jon Cryer, conosciuto più come volto da 'comedy' che da 'drama'. Farà il suo debutto nel quindicesimo episodio della quarta stagione, quando cercherà di convincere Lena a prendere parte alle sue macchinazioni.

Fino ad ora abbiamo soltanto sentito parlare di Lex dagli unici Luthor che abbiamo conosciuto, la madre Lillian, che ha cercato di continuare l'attività criminale del figlio, e la sorella Lena, divenuta uno dei personaggi regular della serie a partire dalla seconda stagione.

Nella serie incentrata su Kara [VIDEO] Zor-El non poteva mancare un personaggio così complesso come Lex Luthor, le cui sfaccettature lo hanno reso famoso quasi quanto Superman. Negli anni, il magnate megalomane, con le sue idee e i suoi piani, è diventato uno dei migliori villain dei fumetti, per quella smisurata intelligenza e malvagità da uomo comune che gli hanno permesso di ostacolare l'Uomo d'Acciaio, trasformando l'amicizia in rivalità.

Supergirl 4: conosceremo Lex Luthor nel quindicesimo episodio della quarta stagione

Dopo Gene Hackman, Kevin Spacey, Jesse Eisenberg, Scott James Wells, Sherman Howard, John Shea e Michael Rosenbaum, Lex Luthor sarà interpretato da Jon Cryer. La storica nemesi di Superman farà la sua apparizione nel quindicesimo episodio, dal titolo 'O brother, where art thou?'.

Lex, dalla prigione di massima sicurezza dov'è rinchiuso, sta architettando un piano criminale in cui cercherà di coinvolgere la sorella Lena. L'uomo, secondo la sinossi dell'episodio, farà tutto quello che può per convincere la giovane, anche se questo potrebbe costare la vita ad un suo carissimo amico. Kara dovrà affrontare, probabilmente, la minaccia peggiore che le sia mai capitata. E, secondo quanto detto dai produttori, Supergirl [VIDEO] dovrà fare tutto da sola, senza Kal-El.

E' stata rilasciata online la prima foto ufficiale di Jon Cryer nei panni di Lex Luthor, il nuovo malvagio nemico di Supergirl

Quando Jon Cryer è stato scelto per interpretare Lex Luthor, i fan hanno criticato questa decisione. Si è pensato che l'attore, conosciuto da molti per la sit-com 'Due uomini e mezzo', fosse poco adatto a rivestire il ruolo del malvagio criminale nella serie di Greg Berlanti. I produttori, al contrario, ritengono che Cryer abbia le capacità giuste per recitare questo ruolo, perchè ha girato le sue scene rendendo la drammatizzazione di Lex reale ed emozionante, motivo per cui sono convinti che apparirà straordinario nella parte del famoso villain. Vedremo nei prossimi episodi [VIDEO]se sarà davvero così.