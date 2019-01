Annuncio

Il 69° Festival di Sanremo [VIDEO] si svolgerà da martedì 5 febbraio a sabato 9 febbraio. La conduzione, per il secondo anno consecutivo, verrà affidata a Claudio Baglioni, che sarà affiancato da Claudio Bisio e Virginia Raffaele. In gara ci saranno 24 cantanti, di cui 2 provengono da Sanremo Giovani. Tra gli artisti in competizione ci sono parecchi debuttanti ed altri che hanno calcato il palco dell’Ariston solamente nella categoria Nuove Proposte nelle edizioni passate.

Nell’attesa di ascoltare i brani della kermesse sanremese, sono stati annunciati alcuni degli ospiti, nonché gli artisti che faranno coppia con i partecipanti nella serata di venerdì, quella dedicata ai duetti.

Alessandra Amoroso tra gli ospiti di Sanremo

Tanti gli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston, tra cui ci sarà Alessandra Amoroso. La giovane cantante sarà al fianco di Claudio Baglioni in una delle serate del Festival di Sanremo. Probabilmente duetterà con il conduttore. Attesi anche Andrea Bocelli con suo figlio Matteo, oltre a Giorgia, Elisa e Antonello Venditti. A questi nomi se ne aggiungeranno sicuramente degli altri, non solo cantanti ovviamente. In questi giorni sono stati annunciate anche le prime coppie per la serata del venerdì [VIDEO]. Qualche nome? Irene Grandi si esibirà al fianco di Loredana Bertè con il brano “Cosa ti aspetti da me”, mentre i vincitori della scorsa edizione, ovvero Ermal Meta e Fabrizio Moro, affiancheranno rispettivamente Simone Cristicchi e Ultimo.

Vedremo anche personaggi che non sono veri e propri cantanti, come ad esempio Neri Marcorè e Beppe Fiorello. Il primo sarà in coppia con Nek, mentre il secondo affiancherà Paola Turci.

Programma delle 5 serate del Festival: 24 artisti nella prima

La prima serata del Festival di Sanremo vedrà esibirsi i 24 artisti in gara, che faranno ascoltare al pubblico i loro brani per la prima volta. Nel corso della seconda torneranno sul palco solamente 12 cantanti, mentre i restanti 12 si esibiranno nella terza. Nella quarta serata, ciascun artista canterà con un ospite, proponendo il proprio brano in una versione rivisitata. Durante la quinta ed ultima serata, infine, ci sarà il riascolto delle 24 canzoni in gara, al termine del quale scopriremo il vincitore della 69ª edizione. In una di esse, tra l’altro, verrà consegnato il riconoscimento alla carriera Città di Sanremo a Pino Daniele, scomparso prematuramente 4 anni fa.

Nell’attesa di scoprire altre anticipazioni sulla kermesse canora, SNAI ha svelato le quote sul vincitore. Il favorito sembra essere Ultimo (2.25), seguito da Irama (2.50) e Il Volo (3.50).