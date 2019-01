Annuncio

Si continua a parlare della coppia composta da Cristian e Tara dopo che, nel corso delle ultime ore, sono venute fuori delle clamorose segnalazioni riportate da Deianira, la quale ha rivelato che l'ex tronista di Uomini e donne avrebbe avuto delle conversazioni dai toni decisamente piccanti con un ex attrice a luci rosse. La Marzano ha diramato tutto sui social, lanciando poi un appello allo stesso Cristian affinché in prima persona si prendesse le sue responsabilità e ammettesse tuttu, in primis per rispetto nei confronti di sua moglie.

Cristian, però, ha negato anche se Tara sui social ha fatto un po' di chiarezza. [VIDEO]

Esplode la polemica su Cristian: avrebbe tradito Tara e lei replica

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che dopo la segnalazione di Deianira sui social, Cristian Galella ha scelto di fare chiarezza e lo ha fatto postando un messaggio sul suo profilo ufficiale Instagram, dove ha rigettato al mittente tutte le accuse che gli sono state fatte da parte dell'ex concorrente dell'Isola dei famosi, aggiungendo poi che rilasciare tali affermazioni che non corrispondono alla realtà, soprattutto quando riguardano un uomo sposato, è a dir poco rischioso.

Tuttavia Tara Gabrieletto ha preso in mano le redini della situazione e anche lei in queste ore ha voluto fare un po' di chiarezza sull'accaduto e sempre su Instagram, ha effettivamente ammesso che suo marito ha sbagliato nei suoi confronti. Tara, infatti, ha confermato ai tantissimi fan che la seguono sui social, che effettivamente ci sono state queste conversazioni incriminate tra Cristian e questa attrice a luci rosse.

La verità di Tara Gabrieletto su IG: 'Cristian ha sbagliato ma lo perdono'

La Gabrieletto, senza troppi mezzi termini ha ammesso che suo marito è stato un 'cogl,..' [VIDEO] perché si è lasciato andare a frasi fin troppo leggere nei confronti di questa donna, anche se l'ex protagonista di Uomini e donne ha fatto sapere di aver già perdonato suo marito, dato che non c'è stato nessun tradimento fisico.

Cristian, quindi, non sarebbe andato a letto con questa attrice a luci rosse, ma si sarebbe limitato ad avere delle conversazioni spinte. La Gabrieletto, inoltre, ha aggiunto di non essere quel tipo di donna che caccia di casa il marito al primo ostacolo, perché preferisce affrontare i problemi. 'Lui adesso dovrà semplicemente rimboccarsi le maniche', ha chiosato Tara nel suo messaggio sui social.