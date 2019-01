Annuncio

Dopo il messaggio che ha pubblicato Cristian Gallella su Instagram [VIDEO], è toccato a tara gabrieletto difendere il suo matrimonio sui social network; attraverso qualche video che ha caricato nelle "Stories", la ragazza ha provato a fare chiarezza sul Gossip che ha lanciato Deianira su suo marito. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha confermato lo scambio di sms che c'è stato tra la sua dolce metà e un'ex pornostar, ma ha precisato di non essere stata tradita fisicamente, quindi sceglie di perdonare la leggerezza del partner.

Tara su Instagram: 'Cristian è stato leggero e pagherà le conseguenze'

E' una Tara senza peli sulla lingua quella che è apparsa su Instagram poche ore fa: sul profilo personale della ragazza, infatti, sono stati caricati dei video di risposta al "caos" che si è scatenato in questi giorni attorno al suo matrimonio.

L'ex volto di Uomini e Donne ha esordito nel suo sfogo dicendo che le spiegazioni che stava per dare, erano dovute al suo essere un personaggio pubblico ma che, alcune cose che sono successe tra lei e il marito, rimarranno ugualmente private.

"Io ho parlato con Cristian e non posso difenderlo in alcun modo perché è stato un emerito co*****e, cioè è stato molto leggero. Da donna intelligente quale sono, però, vi assicuro che non c'è stato nessun tradimento fisico"- ha proseguito la Gabrieletto sul web.

La ragazza ha fatto sapere di aver letto tutte le conversazioni che ci sono state tra Gallella e l'ex pornostar in questione, di averne preso atto, e di non avere alcuna intenzione di voltare le spalle all'uomo che ha sposato tre anni fa.

"Io non sono la classica donnetta che sbatte fuori di casa il marito o se ne va, ma mi siedo ed affronto il problema.

Una vera donna fa così, tira fuori i co****'i"- ha continuato Tara prima di precisare che Cristian non la passerà di certo liscia per averle mancato di rispetto, seppur solo virtualmente.

"Lui è stato leggero nell'usare certe parole e subirà le conseguenze di questo suo comportamento. Dovrà rimboccarsi le maniche"- ha detto la giovane.

Deianira rincara la dose: 'Cristian ha scambiato messaggi con un'altra fino a pochi giorni fa'

"Io amo mio marito e lui ama me, non c'è altro da dire. E' umano sbagliare e lo è anche perdonare"- ha concluso Tara nel suo sfogo che tutti i siti di gossip stanno riportando.

Se la Gabrieletto e Gallella sembrano voler risolvere i loro problemi tra le mura di casa, Deianira Marzano continua ad usare i social network per sostenere la sua tesi: Cristian avrebbe tradito la moglie con una sua amica [VIDEO] ed esisterebbero le prove di tutto ciò.

Pochi minuti fa, per esempio, l'influencer ha pubblicato alcune "Stories" su Instagram per ribadire la sua versione dei fatti: la napoletana sostiene che l'ex tronista si scambia continuamente messaggini con un’attrice di film a luci rosse, e gli ultimi risalirebbero addirittura ai primi di gennaio 2019 (mentre lui ha parlato di sms del 2016).

"Io ho mandato tutto a Tara e posso assicurarvi che presto anche la mia amica racconterà tutto"- ha tuonato Deianira.