Annuncio

Annuncio

Emergono le prime indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le novità della prossima stagione televisiva Rai e una di queste riguarda Fabio Fazio, conduttore di "Che tempo che fa", il talk show della domenica sera in onda da due stagioni sulla rete ammiraglia della Tv di Stato e non più su Raitre. A partire dal prossimo settembre, però, stando alle indiscrezioni riportate sulla rivista 'Chi' diretta da Alfonso Signorini, potrebbe esserci un cambio della guardia nella domenica sera di Raiuno. [VIDEO]

"Che tempo che fa", da settembre lo show di Fazio sarebbe a rischio cancellazione

'Chi', infatti, da per certo che Fabio Fazio non sarà tra i protagonisti della prossima stagione televisiva di Raiuno e quindi che potrebbe sloggiare con il suo "Che tempo che fa" dallo slot della domenica sera.

A quanto pare, il programma condotto da Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback potrebbe non trovare spazio nel palinsesto della prossima stagione televisiva: il consiglio di amministrazione sarebbe orientato a cancellare lo storico programma.

Advertisement

E in tal caso, Fazio cosa farebbe? Sempre secondo le indiscrezioni riportate dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, il conduttore non sarebbe con le proverbiali 'mani in mano' e avrebbe già avviato trattative per sbarcare su altri lidi. Nel dettaglio, si vocifera che Fabio Fazio potrebbe trasferirsi su La7 oppure sun sbarcare, a partire dal prossimo anno, su La7 ma anche su uno dei canali del gruppo Discovery.

Recentemente, Fabio Fazio è finito nel mirino del leader della Lega, Matteo Salvini, a proposito del compenso ricevuto dal conduttore dalla Rai: Salvini ha dichiarato che Fazio guadagna in un mese quanto lui, come ministro, riceve in un anno per occuparsi della sicurezza delle persone.

Il possibile ritorno in Rai di Massimo Giletti

In attesa di scoprire e di vedere come si evolverà la situazione sul "caso" Fazio, vi diciamo che sempre nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile ritorno sui canali Rai di Massimo Giletti, attualmente impegnato su La7 con il programma 'Non è l'Arena', in onda proprio in contrapposizione con quello di Fazio. [VIDEO]

Secondo quanto riportato da TvBlog, Giletti dal prossimo settembre potrebbe approdare al timone de "La vita in diretta", il contenitore pomeridiano di Raiuno, attualmente condotto con grandi difficoltà dal punto di vista degli ascolti dalla coppia Tiberio Timperi - Francesca Fialdini.