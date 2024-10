Nelle puntate di Uomini e donne in onda dal 14 al 18 ottobre Mario Cusitore farà rivelazioni intime sulla sua uscita con Morena facendo finire poi la dama in lacrime. Nel dettaglio il cavaliere non si farà problemi a rivelare di aver avuto rapporti intimi con lei in auto fuori da una discoteca. Non contento, Mario si lascerà sfuggire anche un altro dettaglio piccante: la dama avrebbe lasciato la sua biancheria intima in macchina.

Mario rivela di aver avuto rapporti intimi con Morena in auto

La nuova settimana di programmazione vedrà la messa in onda di ciò che è stato registrato il 28 e il 30 settembre.

Si ripartirà ancora una volta da Gemma che, dopo aver schiaffeggiato Valerio in una delle ultime puntate, ha poi chiarito con lui. Il cavaliere tornerà a centro studio ma non ci rimarrà molto, visto che confesserà di non volere al suo fianco una donna con il temperamento di Gemma. A questo punto, sarà evidente che la conoscenza non avrà futuro e lui abbandonerà Uomini e donne.

Il clima in studio si farà bollente quando Mario Cusitore farà una rivelazione piccante su Morena. Il cavaliere si lascerà sfuggire di aver avuto rapporti intimi con Morena all'interno di una Smart nel parcheggio di una discoteca. La dama ci rimarrà male e si arrabbierà con lui, visto che non voleva che Cusitore rivelasse dettagli così piccanti.

Morena in lacrime a Uomini e donne

Sta di fatto che Mario Cusitore non è riuscito a trattenersi e ha continuato nel suo racconto hot, lasciandosi sfuggire che la dama ha dimenticato la biancheria intima in macchina. Sarà la goccia che farà traboccare il vaso, visto che Morena scoppierà a piangere. Non è chiaro a questo punto se tra i due sia finita oppure no.

Si sa invece che Mario chiuderà con Margherita.

Spazio anche per la sfilata maschile, che vedrà trionfare Diego Tavani. Per quanto riguarda il Trono Classico, Martina uscirà in esterna con Ciro, mentre Francesca farà altrettanto con Paolo, un corteggiatore che lei stessa, aveva fatto richiamare.

Gli ascolti di Uomini e donne in crescita

La nuova stagione di Uomini e donne nelle prime settimane di messa in onda ha registrato ascolti inferiori rispetto all'anno scorso, con una media di 2,1 milioni di telespettatori. Il dating di Maria De Filippi in particolare sembrava essere partito con il freno a mano tirato, ma in questi ultimi giorni ha decisamente recuperato, visto che i dati di ascolto lo danno in crescita.

La puntata di Uomini e donne di lunedì 7 ottobre, infatti, è stata vista da 2.797.000 spettatori per uno share del 23,7%. Mentre l'indomani, martedì 8 ottobre, è stata seguita da 2.310.000 spettatori con il 21.9% di share.