Lo scorso sabato pomeriggio è andata in onda la nuova puntata di 'Amici', il reality-show prodotto e condotto da Maria De Filippi, che ha visto il neo-insegnante di danza, Timor Steffens, mettere in discussione le capacità di Marco Alimenti, fino a chiederne l'eliminazione dal talent-show; l'ex-allievo aveva chiesto a Steffens di poter fare lezione insieme a lui, una richiesta che è stata categoricamente respinta dal maestro di danza all'allievo eliminato dalla scuola. A seguito dell'eliminazione di Marco Alimenti, i ragazzi della scuola, in nome del loro ex-compagno di studio, hanno occupato l'edificio, protestando contro il volere di Timor al grido di 'Fammi studiare', una manifestazione per il 'diritto allo studio' che è stata ampiamente appoggiata dalle insegnanti di danza Veronica Peparini e Alessandra Celentano.

Alessandra Celentano appoggia la protesta, nonostante non consideri Marco Alimenti un ballerino impeccabile

Nel corso del nuovo daytime settimanale, sono andate in onda su Canale 5 le esclusive immagini della manifestazione organizzata dai ragazzi della scuola di 'Amici di Maria De Filippi', il talent-show di Canale 5 giunto nel 2019 alla sua diciottesima edizione consecutiva.

Nel nuovo spazio pomeridiano di 'Amici', è emerso che gli allievi della scuola più amata degli italiani sono insorti contro la volontà espressa da Timor Steffens, di eliminare Marco Alimenti da 'Amici 18'. Una scelta, quella del neo-insegnante di danza subentrato a Garrison Rochelle, a cui è seguita una protesta della classe di allievi, al grido di 'Fammi studiare'; tale protesta è stata appoggiata dalle insegnanti di danza Veronica Peparini, la quale sostiene che Marco Alimenti si meriti di restare nella scuola in quanto 'un ballerino versatile', e Alessandra Celentano, la quale era recentemente diventata protagonista di alcuni battibecchi avuti con Marco Alimenti, dovuti a delle mancanze tecniche in danza classica riscontrate nel percorso dell'allievo. Ma, a insorgere in modo piuttosto acceso contro Timor Steffens, è stata proprio l'insegnate Alessandra Celentano [VIDEO], la quale ha contestato a Steffens il fatto di essersi rifiutato di dare lezioni all'allievo eliminato dalla celebre scuola.

Nello specifico, la Celentano ha contestato il fatto che Marco sia stato giudicato senza aver avuto l'opportunità di avere degli insegnamenti dal maestro. I ragazzi di 'Amici 18' sono consapevoli del fatto che 'Amici' sia una scuola per talenti e vogliono che le regole valgano per tutti: per loro, che da allievi sono tenuti a frequentare le lezioni, e per gli insegnanti, che sono tenuti a dare lezioni agli allievi.

''Sono la prima a dire che Marco non mi piace. Sto difendendo il principio del 'diritto allo studio'. Anche un topo può migliorare. Il ragazzo è uscito dallo studio dicendo -non mi hai dato l'opportunità nemmeno di studiare-'', ha dichiarato Alessandra Celentano in occasione di una riunione tenutasi tra i docenti di Amici [VIDEO]. ''Non c'è scritto nel regolamento della scuola che il ragazzo non deve prendere le lezioni'', ha chiosato l'insegnante di danza Veronica Peparini, nel bel mezzo di una riunione straordinaria del team dei professori di 'Amici'. ''La mia difficoltà sta nel fatto che io sono stato dall'altra parte, capisco Timor, e sono conscio che Amici possa cambiarti la vita'', queste ultime sono le parole che sintetizzano il messaggio rilasciato da Stash dei 'The Kolors', il quale si è dichiarato neutrale, decidendo quindi di non assumere alcuna posizione in merito all'affaire Marco Alimenti.

Dalla parte di Timor Steffens, si sono schierati i professori di canto Rudy Zerbi e Alex Britti. Le dichiarazioni rilasciate dai professori possono essere ascoltate in un video pubblicato sul sito wittytv.