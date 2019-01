Annuncio

Il mondo dello spettacolo italiano non smette di regalare novità al popolo del web. Infatti, nelle ultime ore una notizia sulla bella modella Belen Rodriguez sta girando sui maggiori siti di cronaca rosa: la notizia in questione è stata riportata in primis dalla rivista ''Oggi'' dove ha rivelato che l'ex moglie di Stefano De Martino prenderà il posto di Simona Ventura a Temptation Island Vip. Naturalmente il programma estivo essendo una creazione di Maria De Filippi, le possibilità che la notizia verrà confermata in futuro sono molto alte, visto che Belen Rodriguez ha già presentato svariati programmi creati dalla regina di Mediaset Maria De Filippi.

Belen Rodriguez dopo 'Colorado' potrebbe condurre anche 'Temptation Island Vip'

Come anticipato nel paragrafo sovrastante, il settimanale ''Oggi'' ha riportato un'indiscrezione davvero sorprendente: Belen Rodriguez dopo l'addio di Simona Ventura, dovrebbe condurre il programma di Temptation Island Vip.

Naturalmente la bella showgirl Argentina è ben vista da Maria De Filippi, quindi le probabilità che potrà essere lei alla guida del reality estivo di Mediaset sono alte.

Tuttavia, la bella modella Argentina non si ferma mai. Infatti pochi giorni fa è stato ufficializzato che Belen condurrà insieme al comico toscano Paolo Ruffini, il programma ''Colorado''. Ma non è finita qui, addirittura la Rodriguez potrebbe sbarcare anche in Rai, visto che Antonella Clerici la vorrebbe con lei alla guida di ''Sanremo Young''.

Belen Rodriguez suddivisa tra lavoro e moltissimi gossip sulle sue relazioni sentimentali

Naturalmente Belen Rodriguez non è corteggiata solo sul lavoro per condurre programmi televisivi, ma bensì anche a livello sentimentale: infatti i molti giornali di cronaca rosa ogni mese l'associano ad un suo ex fidanzato.

Tuttavia, i fan della showgirl sperano che un giorno Belen e Stefano De Martino possano ritornare insieme, soprattutto perché hanno una cosa in comune molto importate, il piccolo Santiago. Proprio per questo motivo la Rodriguez nelle ultime settimane, tramite ''Radio 105'' ha avuto un dibattito con Stefano De Martino, dove alla fine quest'ultima ha detto al ballerino italiano ''Ti aspetto a casa''. Detto ciò, nei prossimi mesi stando alle notizie di cronaca rosa dovremmo quindi vedere molto spesso il volto della bellissima modella Argentina in televisione.