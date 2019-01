Annuncio

Nel giorno della scelta di Andrea Cerioli la redazione di Uomini e Donne ha annunciato il nome della tronista che prenderà il posto di Teresa Langella. Quest’ultima registrerà nelle prossime ore la festa in villa nel corso della quale deciderà con quale corteggiatore lascerà il people show di Canale 5. Al suo posto arriverà un’altra ragazza originaria di Napoli già nota agli assidui frequentatori dei social network. In occasione della nuova registrazione del people show di Canale 5 sarà Angela Nasti ad accomodarsi sulla poltrona rossa.

La diciannovenne ha deciso di mettersi in gioco dopo aver chiuso la love story con il calciatore Federico Bonazzoli e per la frequentazione con l’ex tronista Mattia Marciano.

Il trono rosa parla di nuovo napoletano

Il pubblico televisivo ha già avuto modo di conoscere la sorella della nuova tronista. Lo scorso anno Chiara Nasti è stata protagonista de L’Isola dei Famosi. Un’esperienza che si concluse prematuramente con l’influencer da oltre un milione e mezzo di follower che fu costretta a ritirarsi dal reality show di Canale 5. Ora a mettersi in gioco è la sorella più giovane di un anno ma che in breve tempo è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante sui social network anche per alcuni importanti flirt.

La napoletana è seguita da oltre 361 mila follower ed è stata legata a Federico Bonazzoli, ex talento del vivaio dell’Inter. Subito dopo l’annuncio ufficiale da parte della redazione di Uomini e donne i seguaci del dating show hanno subito evidenziato la notevole somiglianza tra le due sorelle.

Angela Nasti: 'Mia sorella è un punto di riferimento'

Sulla piattaforma Witty Tv è stato pubblicato il video di presentazione della nuova tronista di Uomini e Donne. La napoletana Angela Nasti ha deciso di cercare l’amore negli studi del programma televisivo condotto da Maria De Filippi. Le immagini del Vesuvio e di piazza del Plebiscito hanno aperto il filmato di presentazione della nuova protagonista del people show. “La moda è la mia passione. Mi piace uscire con le amiche ma anche stare a casa”. Angela Nasti ha presentato il suo cagnolino, Mila, ed ha riferito che ama viaggiare. “Ho solo 19 anni ma ho già visitato tantissimi posti ed ho tanti sogni da realizzare”. Inoltre la Nasti ha spiegato che odia la falsità ed ha ringraziato la famiglia per i valori che le ha trasmesso. “Mia sorella è il mio punto di riferimento perché è riuscita a trasformare la sua passione nel lavoro. Tra noi c’è un rapporto di odio e amore ma siamo inseparabili”.

La napoletana ha precisato che ha deciso di partecipare a Uomini e Donne perché ha sempre seguito il programma.

“Ho avuto una soltanto una storia d’amore importante ma è finita perché non mi sentivo al centro del suo mondo, non mi interessano i piacioni. Spero di vivere una favola”.