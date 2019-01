Annuncio

Andrea Cerioli ha scelto Arianna Cirrincione. La scelta è stata fatta nella puntata di oggi di Uomini e donne, all'insaputa delle due corteggiatrici arrivate ormai alla fine del loro percorso. Il tronista ha spiegato non voler registrare lo speciale del Trono Over serale, preferendo seguire i suoi sentimenti. Grande ovazione del pubblico e applausi da parte di Gianni e Tina, che hanno fatto i complimenti ad Andrea per la sua onestà. Cosa è successo nel dopo scelta di Andrea Cerioli? I due non sono ancora tornati attivi sui social ma, stando alle indiscrezioni sul web, pare che facciano sul serio.

Sarebbero state infatti fatte le presentazioni in famiglia e la coppia vorrebbe andare a convivere.

Andrea ha scelto Arianna nella puntata di oggi 31 gennaio

Andrea Cerioli è sempre stato un tronista sopra le righe, anche nella sua prima esperienza nel programma.

Non era difficile immaginare che anche la sua seconda scelta fosse inaspettata e senza regole. Cosa è successo dopo la scelta di Andrea a Uomini e Donne? Stando a quanto rivelato dal magazine ufficiale della trasmissione, i due sarebbero uniti più che mai. Arianna è andata a Bologna, la città dove vive il Cerioli e sarebbero state fatte le presentazioni ufficiali in famiglia. I diretti interessati non hanno ancora ripreso ad utilizzare i social, come da regolamento e dunque i fan possono solo sperare che le indiscrezioni e le notizie sul loro conto siano poi confermate ufficialmente. Arianna ha anche lanciato dei segnali sui suoi profili che farebbero ben sperare. Chi, dopo la scelta, ha manifestato qualche dubbio è Gianni Sperti. A mente fredda, l'opinionista ha notato lo strano atteggiamento della Cirrincione ad inizio puntata, quando è apparsa sul video la scritta che annunciava quanto sarebbe successo di lì a poco: a Sperti non ha convinto il suo atteggiamento troppo pacato, quasi come sapesse già che fosse lei la sua scelta.

Teresa Langella sceglierà in prima serata

Intanto, si avvicinano le scelte degli altri tronisti. Grande attesa per Teresa Langella, che sarà la prima protagonista della serata di Uomini e Donne su Canale 5. La ragazza passerà due giorni da sogno in una villa, dove concluderà il suo percorso con i suoi due corteggiatori. In alto mare invece Lorenzo Riccardi, che nella puntata di oggi ha fatto sapere di essere estremamente indeciso tra Claudia e Giulia, provocando la rabbia di entrambe. Staremo a vedere.