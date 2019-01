Annuncio

Selvaggia Roma sembra non avere più un attimo di pace dopo che il suo ex fidanzato, Francesco Chiofalo, si è sottoposto a un delicato intervento di diciotto ore per l'asportazione di un tumore al cervello. Alla Roma è stato contestato da diversi utenti del web di non aver partecipato al periodo difficile vissuto da Francesco. La donna ha cercato di difendersi invano, continuando a subire attacchi, non solo sul web, ma anche nella vita reale. Selvaggia, dopo l'ennesima minaccia, ha scritto: 'Vi prego di smetterla! Mi sto ammalando...'.

La Roma ha chiarito in diverse occasioni di non essere rimasta in buoni rapporti con il suo ex, per cui le sarebbe sembrato un atteggiamento ipocrita partecipare al suo dolore.

Attualmente la ragazza ha un altro uomo, ma il suo nome è spesso collegato a quello di Francesco Chiofalo [VIDEO] anche per l'avventura televisiva che la coppia ha vissuto a Temptation Island. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e la loro relazione si è irrimediabilmente compromessa, nonostante il tentativo di Francesco di ritornare con Selvaggia mediante l'aiuto della redazione di Uomini e Donne.

Selvaggia Roma minaccia di denunciare gli haters

Selvaggia Roma ha confessato di iniziare a dubitare della propria forza, ricevendo minacce da tutti i fronti. Evidentemente ad alcuni non è piaciuto il suo comportamento, considerato poco partecipe nei confronti di Chiofalo. La donna è stata presa di mira sui social, ma anche importunata in un locale nel quale si è recata in compagnia del suo attuale ragazzo.

Quest'ultimo, nell'intento di difendere Selvaggia, è finito in ospedale. L'ex partecipante di Temptation Island ha dichiarato di essere giunta al limite della pazienza e di voler denunciare tutti coloro che intendano offenderla. La donna ha riportato il commento di un hater che le ha augurato una morte lenta e atroce [VIDEO], sperando invece che Francesco viva a lungo.

Il pomo della discordia è il rapporto con Chiofalo al quale diversi personaggi del mondo dello spettacolo hanno augurato una pronta guarigione. Il ragazzo si è risvegliato dall'intervento in buone condizioni anche se l'ultima parola sulle sue condizioni di salute spetta sempre ai medici dell'ospedale San Camillo nella capitale. A proposito dell'intervento, Selvaggia Roma si è espressa dicendo che in realtà il suo ex sarebbe stato operato per un tumore benigno che non porta alla morte. Alle sue parole ha replicato la madre del giovane che ha sottolineato come la natura benigna o maligna del tumore si possa stabilire solo dopo l'intervento.