La scelta di Andrea Cerioli a Uomini e donne, continua a far discutere: se la neo fidanzata Arianna usa i social network per far sapere di essere a Bologna, la ex Valentina Rapisarda risponde in modo seccato a chi le chiede un parere su quello che è successo recentemente nella vita del tronista. La bella siciliana, infatti, ha pubblicato una foto su Instagram per informare i fan che non le interessa nulla della nuova vita sentimentale dell'ex compagno, e lo ha fatto usando un'espressione un po' colorita.

Cerioli si fidanza e Valentina Rapisarda commenta sui social

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono una nuova coppia [VIDEO]: risale a pochi giorni fa, infatti, la decisione del ragazzo di scegliere in anticipo rispetto alla scadenza che aveva fissato la redazione di Uomini e Donne.

A qualche tempo dal fidanzamento del tronista con la timida corteggiatrice, su Instagram è arrivato il commento di una persona che lui conosce molto bene.

Stiamo parlando di Valentina Rapisarda, la bella siciliana con la quale il protagonista del Trono Classico ha fatto coppia fissa per qualche anno, e con la quale pare sia finita in malo modo.

"Aspetta aspetta... Neanche da qui si vede il c***o che me ne frega"- è questa la frase che la giovane ha scritto sotto all'ultima foto che ha caricato sui social network, una frase che sembra proprio riferita alla svolta sentimentale che ha avuto il suo ex compagno nei giorni scorsi.

Ai tanti curiosi che le chiedevano di esprimere un parere sulla scelta anticipata di Andrea, Valentina ha risposto: "Andate avanti! Io l'ho già fatto, fatelo anche voi".

La ragazza non ha mai nascosto che tra lei e Cerioli non c'è più alcun rapporto da quando si sono lasciati; pare, infatti, che la loro storia d'amore sia finita male e che oggi lei non voglia neppure più nominarlo.

Andrea e Arianna insieme a Bologna?

Mentre Valentina Rapisarda commenta in modo piccato la scelta di Andrea Cerioli a Uomini e Donne, quest'ultimo sembra non pensare ad altro che alla sua nuova fidanzata. Grazie al profilo Instagram di Arianna Cirrincione, infatti, gli amanti della cronaca rosa hanno saputo che attualmente lei si trova a Bologna, la città in cui vive il suo tronista del cuore.

È stata la stessa corteggiatrice a taggare il capoluogo emiliano nell'ultimo scatto che ha postato sui social network, uno scatto che la vede sorridere all'obiettivo, ma da sola. Si sa, infatti, che finché non sarà trasmessa su Canale 5 la puntata in cui si sono fidanzati, i piccioncini non potranno farsi vedere insieme per regolamento.

Andrea e Arianna, comunque, sembrano essersi lasciati alle spalle le pesanti accuse che Gianni Sperti ha lanciato loro prima che si scegliessero: secondo l'opinionista di U&D, infatti, i due ragazzi erano d'accordo ed hanno preso in giro tutti. [VIDEO]