Annuncio

Annuncio

The Good Doctor è una serie di successo non solo negli Stati Uniti sull'emittente Abc, ma anche in Italia, da quando Rai Uno, in estate, decise di inserire la prima stagione nel palinsesto, raccogliendo inaspettatamente, visto il periodo estivo, 5 milioni di telespettatori. La serie è stata spostata su Rai Due che, in attesa di mandare in onda l'inedita seconda stagione, sta replicando i 18 episodi della prima. Il giovane protagonista è Shaun Murphy, un medico specializzando autistico affetto dalla sindrome del Savant. Shaun ha delle straordinarie abilità: un'elevata memoria fotografica e la capacità di notare dettagli e cambiamenti, spesso impercettibili.

Leggi anche Nella terza puntata di Che Dio ci aiuti 5, Suor Angela scopre che Teodora è in America

La serie è stata creata dallo stesso autore di Dr.House, David Shore e l'attore Freddie Highmore interpreta il ruolo del giovane protagonista. Stasera andranno in onda il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo episodio della stagione Uno, un modo per ripassare o per scoprire questa eccezionale Serie TV.

Advertisement

The Good Doctor 2 debutterà su Rai Due dopo la fine delle repliche

Una volta che Rai Due [VIDEO] avrà mandato in onda tutti gli episodi della prima stagione, al ritmo di tre alla settimana, dovrebbe iniziare la seconda inedita stagione. L'anno scorso abbiamo 'conosciuto' Shaun con le sue straordinarie capacità e l'abbiamo visto combattere contro i pregiudizi e le ostilità. Nella seconda stagione [VIDEO]il giovane medico continuerà ad impegnarsi nel tirocinio a San José, nel sud della California, presso il dipartimento di chirurgia del St. Bonaventure Hospital e cercherà di migliorare la sua capacità di comunicare. Nei nuovi episodi conosceremo un nuovo personaggio, la dottoressa Blaize, interpretata da Lisa Edelstein, mentre uscirà dal cast il dottor Kalu.

The Good Doctor, anticipazioni episodi in onda il 18 gennaio

La serie The Good Doctor continua come detto stasera, in prima serata su Rai Due, con la replica degli episodi 1x10 'Sacrificio' e 1x11-1x12 'Un difficile distacco'. Nel decimo episodio Shaun accetta, suo malgrado, di seguire una psicoterapia che lo aiuti a relazionarsi con gli altri medici, ma il nuovo caso da affrontare lo porta a cambiare idea.

Advertisement

Negli episodi 11 e 12, che compongono una grande puntata in due parti, il protagonista decide di andare in vacanza con la sua amica Lea. Intanto al St. Bonaventure arrivano due gemelle siamesi che vengono sottoposte ad intervento. Sembra sia andato tutto bene, ma una delle due non si sveglia mentre l'altra ha il cuore affannato.