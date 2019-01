Annuncio

Dalla Francia all'Italia è esplosa una vera e propria polemica, legata ad alcune piccanti dichiarazioni rilasciate dal regista, attore e conduttore televisivo francese, Yann Moix, sul conto delle donne 50enni. Nello specifico, ha dichiarato, nel corso di una sua recente intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa 'Marie Claire', che non sarebbe in grado di amare una donna che ha raggiunto la soglia dei cinquant'anni. Dichiarazioni alle quali non è tardata ad arrivare la risposta provocatoria giunta da parte di Vittorio Sgarbi, che si è aperto ai microfoni di 'Pomeriggio 5'.

Sgarbi ha confidato di essere alla ricerca dello 'Ius Ultimae Noctis'.

Vittorio Sgarbi si concederebbe a Barbara D'Urso: 'Yann Moix è un co***to'

Lo scorso 17 gennaio, nel pomeriggio di Canale 5 si è ampiamento discusso a margine delle tanto contestate dichiarazioni rilasciate dal volto televisivo francese, Yann Moix, sul conto delle donne che abbiano compiuto i cinquant'anni.

Il 4 gennaio, il noto volto celebre della Tv made in France aveva dichiarato ai microfoni di un'intervista rilasciata al magazine 'Marie Claire' che non sarebbe capace di amare una cinquantenne. ''Se le donne di cinquant'anni mostrassero i loro anni, non vi sarebbe tanta chirurgia estetica in giro'', sono le parole che riassumono il messaggio rilasciato da Yann Moix circa la sua incapacità, soprattutto sessuale, ad amare le donne più mature. ''Le cinquantenni sono troppo vecchie per amarle? Chi lo dice è uno st****o! Questo è un co***to. Non capisce la pienezza di una donna tra i 35 e i 50 anni… tutto dipende dalla gradevolezza' [VIDEO]', ha chiosato Vittorio Sgarbi, il quale ha tenuto ad appellarsi a quanto rilasciato in modo critico da parte di Moix. Dichiarazioni, quelle espresse da Vittorio, che possono essere ascoltate in un video pubblicato sul sito Mediasetplay.

''Chi è che non verrebbe a letto con te?'', ha riferito Vittorio Sgarbi alla conduttrice di 'Pomeriggio 5', Barbara D'Urso. ''Io sono pronto allo Ius Ultimae Noctis. Cioè il 'diritto all'ultima notte'. Nella donna c'è il nesso bellezza-giovinezza. Le donne hanno la necessità di mantenere, anche solo apparentemente, la propria giovinezza'', ha aggiunto il noto critico d'arte. ''Il limite c'è quando [VIDEO]una donna decide di non concedersi più, il che avviene quando noi maschi risultiamo essere poco interessanti'', ha concluso così il suo discorso Vittorio Sgarbi, nel celebre salottino di 'Pomeriggio 5', il talk-show condotto da Barbara D'Urso.