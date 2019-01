Annuncio

Dasha Dereviankina ha rotto il silenzio ed ha fatto chiarezza sulla sua relazione con Stefano Sala [VIDEO] nel corso di Pomeriggio 5. Nei giorni scorsi l’ex gieffino ha annunciato la fine della love story con la modella ucraina nel salotto di Barbara D’Urso. Il rapporto si è incrinato nel corso dell’esperienza dell’attore nella casa più spiata dagli italiani. Dasha non ha gradito il feeling che si era creato tra il fidanzato e Benedetta Mazza. Durante le festività natalizie la coppia si è ritrovata ed ha tentato invano di ricomporre il rapporto.

Alla fine le strade di Stefano e Dasha si sono definitivamente divise. “Non vorrei stare dentro un triangolo e se una persona deve scegliere tra me ed un’altra persona preferisco ritirarmi” - ha spiegato la ventiquattrenne di Kiev.

'All'inizio guardavo il GF Vip, poi ho preferito non vederlo più'

Stefano Sala si è legato a Dasha subito dopo aver chiuso la relazione con Dayane Mello dalla quale è nata Sofia. “Ho vissuto per alcuni mesi con Stefano e la bimba. Lui è un bravo padre ed ha una bella responsabilità”. La modella ha spiegato che il ventottenne non si voleva assolutamente separare dalla figlia. “Il nostro sentimento era molto forte ed alla fine abbiamo deciso di vivere insieme a Milano”. Un rapporto che si è consolidato con il trascorrere del tempo e che sembrava destinato a durare. “Non mi aspettavo quello che è accaduto nella casa del Grande Fratello Vip” – ha dichiarato la Dereviankina a Pomeriggio 5 [VIDEO]. “All’inizio guardavo tutto, poi l'ho visto tradirmi in diretta ed ho preferito non vederlo più”.

In un primo momento i gesti affettuosi di Sala nei confronti di Benedetta non avevano allarmato l’ucraina.

“Lui è una persona molta buona, ama accarezzare le persone e spesso lo fa con le sue amiche”. A mettere in allarme Dasha sono state alcune affermazioni dell’ormai ex fidanzato. “Ho compreso che qualcosa non andava quando ha iniziato a dire che non mi pensava e non gli mancavo”.

La modella chiude la love story con Sala: 'Vado avanti da sola'

Gli atteggiamenti di Stefano Sala all’interno della casa del Grande Fratello Vip hanno mandato in confusione Dasha Dereviankina che ha iniziato a dubitare dei sentimenti dell’attore. “Ero in confusione e non sapevo più cosa credere, non vedevo l’ora di incontrarlo”. La coppia si è ritrovata durante le vacanze di Natale. “Inizialmente abbiamo parlato dei progetti comuni ma sentivo che c’era qualcosa di strano. Non capivo più nulla”. La svolta in occasione del Capodanno che la modella ha deciso di trascorrere lontano da Stefano. “Sono andata a Mosca e ci siamo sentiti a telefono.

A quel punto l’ho un po’ sollecitato sulla nostra relazione ed ho compreso di dover andare avanti da sola”.

Dasha ha precisato che i sentimenti nei confronti dell’ex fidanzato sono ancora forti. “Ora invece di ti amo gli dico ti voglio bene”. In ogni caso l’ucraina ha escluso possibili ritorni di fiamma ("Non amo le pause di riflessione") e non ha voluto lasciare nessun tipo di commento su Benedetta Mazza. “Non voglio pensare a lei, non mi va di finire in un triangolo”.