Annuncio

Annuncio

In questi giorni è stata trasmessa la puntata del trono classico di Uomini e donne nella quale è andata in onda la "finta scelta" di Lorenzo Riccardi. Il tronista, infatti, ha deciso di organizzare una messa in scena per testare le reazioni delle sue due corteggiatrici, Giulia e Claudia. Ciò che è accaduto però ha indignato fortemente le due ragazze, e non solo. Il pubblico da casa infatti, ha iniziato ad esprimere commenti davvero molto aspri nei confronti del del programma, che è finito nella bufera per aver 'accettato' quanto architettato dal Riccardi.

Lorenzo organizza una finta scelta e scoppia il caos a Uomini e Donne

Maria De Filippi e il suo programma pomeridiano, Uomini e Donne, sono finiti nella bufera [VIDEO]a causa di quanto andato in onda ieri al trono classico.

Advertisement

Il trono di Lorenzo Riccardi è sempre stato molto particolare. La personalità del ragazzo, fortemente incoerente e imprevedibile, ha sempre regalato ai telespettatori fervidi momenti di Gossip e spunti da cui partire per criticare la trasmissione e le sue scelte. Ciò che è accaduto ieri, però, è stato davvero troppo. Riccardi, infatti, ha organizzato una finta scelta nel tentativo di correre ai ripari dei probabili "no" da parte delle sue corteggiatrici. Lorenzo infatti, ha deciso di scegliere sia Giulia sia Claudia le quali, contrariamente a quanto avevano precedentemente dichiarato, hanno deciso di rispondere "si" al tronista. Dopo essersi assicurato le due risposte affermative, però, Lorenzo ha dovuto fare l'amara comunicazione, ovvero, la natura dello "scherzo".

La reazione di Claudia e Giulia è arrivata forte e chiaro! Cosa ne pensate di questo "test" di Lorenzo? #uominiedonne pic.twitter.com/7N09FfS1ND — Uomini e Donne (@uominiedonne) 24 gennaio 2019

Il pubblico spietato: 'Brutto momento della trasmissione'

Le reazioni delle due corteggiatrici sono state alquanto prevedibili, ciò che non ci si aspettava era la reazione da parte del pubblico da casa.

Advertisement

I migliori video del giorno

Molti utenti, infatti, soprattutto su Twitter, hanno deciso di inveire contro il programma per i contenuti mandati in onda, stupendosi anche di Maria De Filippi [VIDEO]. Secondo molti telespettatori infatti, è assurdo che la redazione abbia deciso di assecondare la volontà del ragazzo e dare luogo ad una simile farsa. Un presa in giro generale sia nei confronti delle corteggiatrici che di tutto il pubblico da casa: "Brutto momento della trasmissione", "La redazione, Maria, perché permettono questo?" O, ancora "Ridicolo". Le parole di alcuni utenti sono state davvero molto forti. Resta da capire come proseguirà ora il percorso del controverso tronista.