Annuncio

Annuncio

In questo weekend non ci sarà da annoiarsi per nessuno. Il palinsesto tv [VIDEO] prevede infatti un succulento menù per tutti i gusti. Si va dal calcio, con la partita di Coppa Italia Juve-Bologna su Rai 1, sino ad arrivare al grande cinema, sia d'autore che per tutta la famiglia.

Juventus - Bologna, torna la Coppa Italia su Rai 1

Torna su Rai 1 il grande calcio, con gli ottavi di finale di Coppa Italia. La partita Juventus-Bologna sarà infatti visibile questa sera, in chiaro, a partire dalle 20.45.

Un impegno, per i bianconeri, che va ad assumere quasi i toni di un allenamento prima della finale di supercoppa con il Milan. Per il Bologna invece ci sarà l'arduo compito di contrastare i campioni in carica al massimo della loro forma.

Advertisement

Secondo alcune indiscrezioni Allegri potrebbe decidere infine di lanciare definitivamente Kean. Il giovane talento è infatti atteso da tutti, e c'è impazienza di capire se davvero ha tutte quelle frecce al suo arco che alcuni sostengono. Forse stasera lo scopriremo.

Il grande cinema del weekend

Per chi invece ama il cinema, questo weekend è costellato di appuntamenti imperdibili [VIDEO]. Stasera si parte con "Le 5 Leggende" su Italia Uno, un divertentissimo film d'animazione per tutta la famiglia. Per chi invece ama il cinema di azione, su Rete 4 potrà gustarsi "U.S. Marshals – Caccia senza tregua" con Tommy Lee Jones nei panni di un agente federale che scoprirà un complesso complotto politico.

Su Iris invece alle 21.00 sarà trasmesso "Apollo 13", il film divenuto ormai una pietra miliare del cinema, una delle opere principali che hanno lanciato il grande Tom Hanks tra le stelle massime di Hollywood.

Advertisement

I migliori video del giorno

Domani sera, invece, su Rai 4 potremo rivedere "Il Destino di un Cavaliere", una delle grandi interpretazione del compianto Heath Ledger. Su Canale 5 invece torna il classico " Unfaithful - L'amore Infedele" con Richard Gere e Diane Lane.

Se amate invece il cinema d'autore, non vi resta che aspettare la seconda serata (sempre di domani). Alle 23.10 su Paramount ci sarà "American Gigolò" sempre con Richard Gere. Un film ormai diventato un cult.

Su Canale 5, infine, alle 23:25 torna Ben Affleck con "Argo". Il film, valso ben tre Premi Oscar, è stato tratto dal libro "Master of Disguise: My Secret Life in the CIA" di Tony Mendez, ex agente segreto, e dall'articolo The Great Escape: How the CIA Used a Fake Sci-Fi Flick to Rescue Americans from Tehran (2007) pubblicato da Wired.