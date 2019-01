Annuncio

Il romanticismo è stato il grande protagonista della puntata di oggi 15 gennaio [VIDEO] di Uomini e donne, nella quale Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno deciso di lasciare definitivamente il programma insieme. La coppia aveva vissuto dei momenti difficili dopo la partecipazione a Temptation Island Vip, durante la quale lui si era fatto tentare dalla bella single Sara. Da allora ne erano conseguiti diversi alti e bassi, fino al ritorno a Uomini e donne, voluto soprattutto da lei.

Mentre Sossio continuava ad insistere per ottenere il perdono dalla dama, lei era rimasta ferma sulle sue intenzioni fino a quando le certezze hanno cominciato a vacillare. Da qui al ritorno di fiamma, il passo è stato breve come spesso la coppia ha palesato attraverso i rispettivi profili Instagram.

Non solo, nella puntata odierna il calciatore ha anche organizzato una romantica proposta di matrimonio che ha sorpreso il pubblico in studio e da casa.

Oggi a Uomini e donne la dichiarazione di Sossio ad Ursula

Mancavano solo i petali rossi dal soffitto, e quella di Sossio Aruta nei confronti di Ursula Bennardo poteva essere definita una scelta. Nella puntata odierna dedicata al Trono Over di Uomini e donne, dama e cavaliere si sono infatti ritrovati al centro dello studio nel quale si sono conosciuti, e dove hanno litigato spesso. Il calciatore ha ammesso di essere innamorato e di volere trascorrere tutta la sua vita al fianco di Ursula, consegnandole un anello, pegno del suo amore. "Tu sei stata l’unica donna che è riuscita a trovare le chiavi del mio cuore e a entrarci. Ora che sei entrata, vorrei che ci restassi per sempre", ha dichiarato Aruta, ripetendo più volte di essere innamorato.

Sorpresa e in lacrime, la dama ha indossato il gioiello confermando la propria intenzione di impegnarsi in questa relazione anche lontano dalle telecamere. La parte dedicata alla coppia è stata caratterizzata anche dall'entrata della madre e della sorella di Sossio, alle quali il calciatore ha espresso pubblicamente il proprio affetto. Alla fine, Aruta ha ballato con la madre.

Le dichiarazioni di Ursula su Instagram

Sentiremo presto profumo di fiori d'arancio tra Sossio e Ursula dopo la proposta di matrimonio fatta nella puntata odierna di Uomini e donne? Sebbene le intenzioni di entrambi siano più che buone, i tempi non sono ancora maturi per un simile traguardo, dato che il calciatore è ancora legalmente sposato con la madre dei suoi figli. Anche Ursula viene da un matrimonio fallito, motivo per cui, anche fra qualche anno, dama e cavaliere non potranno pronunciare i voti in chiesa. Poco dopo la sorpresa a Uomini e donne, la Bennardo ha confermato comunque il suo impegno per la vita, dedicando un lungo post a Sossio: "Voglio che tu sia il mio uomo, colui che si addormenterà e si risveglierà accanto a me ogni giorno e lotti ogni giorno con me (...) a me interessa che tu sai amarmi e farmi amare come ho sempre sognato".

Il post su conclude con una dichiarazione d'amore e la consapevolezza che spesso questo sentimento diventa più forte dopo le burrasche [VIDEO].