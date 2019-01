Annuncio

Nel corso delle nuove puntate de Il Segreto, previste nei prossimi mesi su Canale 5, si tornerà a parlare di Severo Santacruz. Il latifondista, infatti, diventerà povero [VIDEO] in seguito al fallimento di alcune sue aziende, tanto che dovrà necessariamente trovarsi un'altra occupazione per mantenere Carmelito e Irene.

Il Segreto: Severo acquista Las Lagunas

Gli spoiler de Il Segreto svelano che Severo confesserà alla consorte di avere intenzione di aprire una nuova attività grazie ad alcuni risparmi messi da parte.

Lo sceriffo Meliton, a questo punto, gli consiglierà di acquistare la fattoria Las Lagunas, visto il suo prezzo irrisorio. Inoltre, verrà a sapere che i terreni sono assai fertili, tanto da voler iniziare la coltivazione del riso.

Per questo motivo chiederà l'aiuto di Saul, [VIDEO] in quanto il giovane Ortega ha una laurea in agraria. Proprio il giovane si recherà insieme al Santacruz sul posto, dove riconoscerà che i terreni possono portargli dei grossi benefici.

Il Segreto, anticipazioni: le acque di Las Lagunas sono contaminate

I terreni acquistati nascondono tuttavia un aspetto inquietante. Un giorno Severo tornerà a casa molto agitato, tanto che la moglie non potrà fare a meno di notare il suo strano comportamento. Irene spronerà il marito a confessare il suo malessere sino a costringerlo ad ammettere di aver trovato alcune complicazioni nella nuova attività imprenditoriale.

Severo, infatti, racconterà ad Irene che alcuni vicini della fattoria de Las Lagunas sono morti dopo aver contratto una malattia misteriosa derivata dall'acqua contaminata del pozzo, che irriga i territori.

Inoltre confesserà che il precedente proprietario dell'appezzamento si era ammalato dello stesso morbo. Per tale ragione la Campuzano dimostrerà di essere molto impaurita, sebbene il padre di Carmelito faccia di tutto per rassicurarla.

Anacleto offre un lavoro ad Irene

Altri guai si nascondono dietro l'angolo. Irene, infatti, accetterà di fare un colloquio di lavoro con un certo Don Giovanni Anacleto Totana, per tentare di sollevare le sorti della famiglia. Ma la Campuzano rifiuterà l'offerta indispettita dai modi arroganti di Anacleto, se quest'ultimo non arrivasse a Puente Viejo per rinnovarle la sua proposta.

Dopodiché Totana si recherà alla scuola di Adela approfittando dell'assenza momentanea di Irene per convincerla della sua buona fede. Infine Anacleto dirà di essere disposto a pagare 100 peseta per ogni articolo scritto dalla Campuzano, che però continuerà a rifiutare il posto da giornalista.