Barbara D'Urso si toglie qualche sassolino dalle scarpe e lo fa rilasciando una lunga intervista inedita al settimanale 'Nuovo', dove tra le altre cose ha avuto modo di parlare anche del rapporto con alcune colleghe del piccolo schermo, tra cui Mara Venier e Maria De Filippi. In passato, infatti, si era parlato di possibili rivalità con le due presentatrici sopra citate, anche se la D'Urso in questa nuova intervista rilasciata a 'Nuovo', ha smentito tutto, affermando di non aver mai litigato con nessuna delle due. [VIDEO]

La verità della D'Urso su Mara Venier e la De Filippi

A proposito di Mara Venier, con la quale quest'anno ha affrontato la sfida della domenica pomeriggio, la D'Urso ha rivelato di non aver litigato con nessuno e di essere in pace con tutti.

Per quanto riguarda, invece, l'atteggiamento di Nicola Carraro, marito della Venier, che sui social ha puntato il dito contro la D'Urso, la conduttrice partenopea ammette di 'capirlo', dato che in quel modo supporta sua moglie.

La conduttrice ha poi proseguito dicendo che lei fin da piccola, da quando ha perso la mamma, ha imparato a cavarsela da sola e quindi a non avere il supporto di qualcuno, sia nel bene che nel male. A differenza della Venier, quindi, la D'Urso fa 'tutto da sola' e non necessita di essere difesa da altre persone sui social.

Niente da dire neppure su Maria De Filippi: la conduttrice di Pomeriggio 5, infatti, ha ammesso di non aver problemi con la collega del Biscione. 'Ma scherziamo? Io e Maria siamo amiche, ci telefoniamo e ci complimentiamo a vicenda dei nostri ascolti', ha chiosato la D'Urso.

A proposito, invece, dei colleghi che stima e apprezza maggiormente, la D'Urso ha ammesso di essere una fan di Bianca Berlinguer ma anche di Carlo Conti. Nel corso dell'intervista, poi, la conduttrice ha ricordato anche Fabrizio Frizzi, ammettendo le piaceva tantissimo il suo stile di conduzione.

Il ritorno in prime time della D'Urso con due programmi tra cui il Grande Fratello 16

Intanto la conduttrice si prepara per il nuovo programma che condurrà in prima serata su Canale 5 a partire dal prossimo mese di febbraio. Stando alle prime indiscrezioni di queste ore, si tratterebbe di una versione 'estesa' di Domenica Live, con ampio spazio dedicato ai reality show della rete e alle interviste ai personaggi famosi. Maggiori dettagli, però, saranno forniti dalla D'Urso stessa nel corso delle prossime settimane. [VIDEO]

Ma questo non sarà l'unico nuovo impegno della conduttrice partenopea per questa stagione televisiva 2019-2020: Carmelita, infatti, tornerà anche al timone del Grande Fratello Nip. La messa in onda di questa sedicesima stagione del reality show è in programma a partire dal prossimo mese di aprile in prime time su Canale 5. Nel frattempo, poi, porterà avanti l'impegno quotidiano con Pomeriggio 5 e poi la domenica la ritroveremo al timone di Domenica Live, che tuttavia sta andando in onda in versione 'ridotta', proprio per permettere alla conduttrice di avere maggiore spazio a disposizione per dedicarsi agli impegni in prime time.