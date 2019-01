Annuncio

Daniele Battaglia è stato travolto dalle polemiche social per l’esibizione osé diffusa nelle scorse ore su Instagram. Il conduttore radiofonico è stato ripreso mentre simulava un gesto intimo mentre Diletta Leotta realizzava una Stories. Quest’ultima, negli ultimi giorni, è stata protagonista di divertenti siparietti con Belen Rodriguez [VIDEO], ospite questa settimana di Take Away in onda su Radio 105. Nel filmato della discordia il volto di punta di Dazn scherza con l’argentina e fa riferimento alla sua presenza in studio.

All’improvviso la show girl richiama l’attenzione dell’avvenente bionda con un’eloquente esclamazione e gira la camera verso Battaglia. Quest’ultimo, rimasto in slip, si è reso protagonista di una performance a luci rosse che ha acceso la discussione sul web.

Il figlio di Dodi Battaglia, chitarrista dei Pooh, ha rispedito al mittente le pesanti accuse rivolte dagli utenti. “Le lezioni di vita e le minacce di morte potete tranquillamente tenervele” - ha chiosato il trentasettenne sul profilo social.

Daniele Battaglia è stato risucchiato nel vortice delle polemiche per una goliardata messa in scena durante il programma che conduce con Diletta Leotta su Radio 105. La contemporanea presenza della conduttrice de Il contadino cerca moglie e di Belen Rodriguez ha stuzzicato il bolognese che si è tirato giù il pantalone ed ha simulato un gesto intimo. La provocazione di Battaglia è stata immediatamente rimossa dal web dopo la levata di scudi di diversi utenti. In particolare diverse donne hanno manifestato il proprio dissenso per la performance bollente.

“Le donne meritano maggiore rispetto” - uno dei tanti commenti pubblicati sui social network. Non sono mancate invettive e macabri auguri nei confronti del presentatore del Wind Summer Festival.

Belen e Diletta Leotta: 'Non ci siamo offese'

A distanza di alcune ore dalla pubblicazione del discusso video, Daniele Battaglia [VIDEO] si è prima scusato in diretta radiofonica con le donne che “si sono sentite trattate male” e poi ha chiamato in causa Diletta Leotta e Belen Rodriguez. Entrambe le conduttrici hanno affermato di non essersi offese per l’esibizione osé del figlio di Dodi Battaglia. “Noi ci siamo divertite” - ha sottolineato la show girl argentina. Sul profilo Instagram il presentatore ha spiegato che scherza spesso con gli ospiti in studio durante i fuori onda. “Cerchiamo sempre di rovinare le Stories che facciamo dicendo delle parolacce e mettendoci un mutande”.

Daniele Battaglia ha replicato ai denigratori affermando che la malizia sta negli occhi di chi la guarda: “Si è scatenata una reazione spropositata ad una goliardata. Le minacce di morte tenetevele per voi”. Inoltre il bolognese ha rimarcato che non è stato lui a pubblicare il video: “A comprova del mio discorso”.