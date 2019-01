Annuncio

Annuncio

In casa Mediaset è tempo di prime modifiche ai palinsesti di questa stagione televisiva invernale, dopo che gli ascolti non sono stati proprio dei migliori per alcuni programmi, tra cui L'Isola dei Famosi 2019 condotta da Alessia Marcuzzi. Ieri sera, infatti, la prima puntata del reality show ha deluso molto le aspettative, fermandosi ad una media di appena tre milioni di spettatori, pari ad uno share che non ha superato la soglia del 18%. Numeri che hanno spinto Mediaset ad effettuare il primo cambio di programmazione e così tra qualche settimana il reality show andrà in onda di domenica sera. [VIDEO]

Il flop dell'Isola dei famosi 2019 e si cambia programazione

In un primo momento, infatti, sembrava che Mediaset avesse intenzione di mandare in onda L'isola dei famosi 2019 anche contro il Festival di Sanremo.

Leggi anche Beautiful anticipazioni Usa: Hope culla il corpicino della figlia morta

In quel caso, quindi, il reality show avrebbe dovuto sfidare la quarta serata della kermesse canora di Raiuno, ma così non sarà.

Nel pomeriggio, infatti, è stata diramata una nota stampa ufficiale, con la quale Mediaset ha fatto sapere che non ci sarà nessuna sfida con il Festival di Sanremo, dato che dopo la puntata del prossimo giovedì 31 gennaio, l'Isola poi si sposterà di domenica sera.

Advertisement

Nel dettaglio, infatti, il reality show verrà trasmesso il 3 febbraio e successivamente anche il 10 febbraio, così da non perdere nessun appuntamento e soprattutto evitare lo scontro diretto con il Festival di Sanremo, che sicuramente avrebbe avuto la meglio dal punto di vista degli ascolti.

La dottoressa Giò lascia spazio all'Isola dei famosi

In questo modo, però, il cambio di programmazione dell'Isola dei famosi [VIDEO] ha scatenato una reazione a catena per tutti gli altri programmi di prime time della rete ammiraglia Mediaset. Per esempio, la quarta e ultima puntata della fiction La dottoressa Giò con protagonista Barbara D'Urso non verrà trasmessa più di domenica, ma andrà in onda di martedì sera, precisamente il 29 gennaio.

La D'Urso, quindi, si sacrifica per lasciare spazio all'Isola dei famosi, complice il fatto che il ritorno della sua amata fiction non ha ottenuto affatto il risultato sperato.

Advertisement

I migliori video del giorno

In queste settimane, infatti, La dottoressa Giò ha conquistato l'attenzione di appena 2.7 milioni di spettatori a puntata, con un picco negativo del 10% di share. A questi flop, inoltre, si aggiunge anche quello di Adrian con protagonista Celentano. Insomma, un periodo decisamente 'nero' per gli ascolti Mediaset, che ha scelto così di correre ai ripari con dovuti cambi di palinsesto.