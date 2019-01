Annuncio

Le anticipazioni di Una vita, in onda dal 21 al 25 gennaio in Spagna, svelano che Samuel rifiuterà di rimandare le nozze con Lucia dopo l'aborto di Celia. Mendez, intanto, continuerà a ricercare l'assassino di Frate Guillermo, tanto da dubitare che sia stato avvelenato da Ursula, mentre Inigo intenderà annullare l'accordo con Tito. In sartoria, Donna Susana scoprirà che le condizioni di salute del nipote [VIDEO] sono migliorate grazie ad una promessa fatta alla Vergine.

Una Vita: Padre Telmo lascia gli abiti talari

Telmo accuserà Espineira di aver ucciso il suo mentore, sebbene lui neghi.

Successivamente Felipe tornerà ad Acacias 38 dove apprenderà con dolore della perdita del figlio da parte di Celia [VIDEO]. Dall'altro canto, Trini cercherà un modo per riallacciare i rapporti con lei.

Agustina, intanto, sarà vinta dai sensi di colpa in quanto conosce qualche indizio sulla morte del frate, mentre Celia informerà Mendez di aver visto Ursula litigare con lui lo stesso giorno della sua morte.

Alla Deliciosa, Inigo concederà una seconda chance a Tito, mentre Felipe incolperà Trini di quello che è accaduto a sua moglie, se Ramon non cercherà di far ragionare l'avvocato. Infine, Telmo confesserà a Padre Bartolomè, giunto ad Acacias 38, di volere lasciare gli abiti talari perché innamorato di Lucia.

Una Vita, anticipazioni: Ursula arrestata, Trini sta male

Le trame spagnole di Una Vita svelano che Padre Telmo si allontanerà per qualche tempo dal quartiere in quanto non vuole assistere alle nozze tra Lucia e Samuel. Fabiana, intanto, testimonierà di aver visto la vecchia istitutrice litigare con Frate Guillermo, tanto che la polizia procederà al suo arresto.

A casa Palacios, Trini e Celia riusciranno a fare pace, grazie all'aiuto di Lucia, mentre Telmo chiederà a Felipe di dimostrare l'innocenza di Ursula.

Celia, intanto, confesserà al marito di essersi riconciliata con Trini. A tal proposito, la nobildonna regalerà i vestiti che aveva comprato al nascituro alla sua migliore amica. Successivamente Samuel e Lucia si appresteranno a diventare marito e moglie, mentre Telmo giungerà in chiesa vestito da laico. La cugina di Celia, a questo punto, si rifiuterà di diventare la moglie dell'Alday. Per tale ragione Samuel si scaglierà come una furia contro Lucia, mentre Trini accuserà un grave malore. Infine il medico diagnosticherà una seria patologia legata allo stress, tanto che Celia si offrirà di starle vicino giorno e notte.