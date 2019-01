Annuncio

Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su "Una vita", la soap opera scritta da Aurora Guerra in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda a gennaio in Spagna svelano che Donna Susana apprenderà da Simon ed Elvira della malattia del nipote, mentre Servante scoprirà che la moglie Paciencia è morta.

Una Vita anticipazioni: Celia perde il bambino

Clamorosi colpi di scena giungono dalle puntate di "Una Vita" [VIDEO] trasmesse in questi giorni in Spagna.

Leggi anche Il Paradiso Delle Signore 18 gennaio: Ludovica rovina le nozze e parla alla sposa

Dagli spoiler, infatti, si apprende di tre eventi drammatici destinati a commuovere gli affezionati telespettatori della soap opera.

Innanzitutto Celia (Ines Aldea) scoprirà di essere incinta quando aveva ormai perso tutte le speranze di poter dare un erede al marito Felipe Alvarez Hermoso.

Advertisement

La borghese, infatti, aveva detto addio al suo sogno di diventare madre quando era caduta dalle scale di Acacias 38. Per questo motivo, dopo che il dottor German De La Serna le aveva comunicato che non avrebbe più potuto mettere al mondo un bimbo, la donna aveva deciso di adottare Tano.

Celia condividerà la gioia della gravidanza con l'amica Trini, anche lei in dolce attesa. Tuttavia, nell'episodio che andrà in onda in Spagna venerdì 18 gennaio, si verificherà un incidente che spezzerà il sogno di Celia e Felipe (Marc Parejo). La signora Alvarez Hermoso, infatti, si renderà protagonista di una rovinosa caduta dopo essersi lanciata alla ricerca di un medico per la moglie di Ramon. La borghese, trasportata celermente in ospedale, scoprirà con dolore di aver perso l'erede tanto desiderato.

La morte di Paciencia, Donna Susana scopre che il nipote sta male

Le anticipazioni spagnole di "Una Vita" riportano anche che giungerà una drammatica notizia dai Caraibi.

Advertisement

Servante, il simpatico portinaio di Acacias 38, riceverà un telegramma che lo getterà nella disperazione più totale. L'uomo, infatti, apprenderà che la moglie Paciencia è deceduta a Cuba. Precisiamo che la signora Gallo aveva deciso di rifarsi una vita [VIDEO]con un cubano molto più giovane di lei prima che la morte la strappasse alle gioie della vita.

Donna Susana, nel frattempo, riceverà una tragica comunicazione dal figlio Simon (Jordi Coll) ed Elvira Valverde (Laura Rozalen), trasferitisi nella lontana Genova. La sarta, infatti, apprenderà che il nipotino è affetto da una grave malattia. Un dolore al quale l'anziana donna non saprà come reagire vista la lontananza dei tre familiari.

Ricordiamo che per seguire queste vicende bisognerà attendere più di un anno a causa della distanza temporale della messa in onda tra Italia e Spagna.