Grandi emozioni ci sta suscitando il trono di Teresa Langella a Uomini e donne, che stando alle indiscrezioni e dalle parole di Maria De Filippi nell'ultima registrazione del trono classico di oggi, sarebbe vicina ad una scelta. La napoletana è rimasta infatti con due corteggiatori, Antonio e Andrea, quest'ultimo molto amato dal pubblico già durante la sua partecipazione alla scorsa edizione di Temptation Island. La tronista che come ci hanno rivelato le anticipazioni sull'ultima registrazione della settimana scorsa, si è finalmente lasciata andare con Andrea, sembra dunque pronta a registrare la scelta che, come ricordiamo, in questa stagione verrà trasmessa in prima serata su canale 5.

Trono classico, Teresa Langella vicina alla scelta tra Andrea e Antonio

In questi ultimi mesi Teresa si è fatta apprezzare all'interno di Uomini e donne e come abbiamo visto ha portato al termine del suo percorso due dei tanti corteggiatori scesi per conoscerla: stiamo parlando di Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi.

Dalle parole della stessa conduttrice, la Langella è ormai molto vicina ad effettuare la scelta [VIDEO] tra i due pretendenti che, come abbiamo visto le piacciono entrambi per diversi aspetti, anche se sono in tutto e per tutto molto diversi tra di loro. Andrew, ex tentatore di Temptation Island, è molto amato dal pubblico che per questo tifa per lui. Dall'altro canto Antonio si è fatto apprezzare per la sua genuinità e la sua timidezza, anche se non ha mai nascosto un caratterino niente male soprattutto quando si è infuriato per alcuni atteggiamenti della giovane napoletana.

Uomini e Donne, la scelta di Teresa in prima serata su canale 5

Le ultimissime notizie riportate dal sito 'Il Vicolo delle news' sulla registrazione del trono classico di oggi (ancora in corso), ci confermano quello che è stato riportato in precedenza.

Pare infatti che Teresa abbia comunicato che oggi sarebbe stata l'ultima puntata registrata in studio. La tronista è veramente pronta a scegliere uno tra Antonio e Andrea e che, come ricordiamo, dovranno prima passare due giorni in Villa con Teresa. Sarà poi effettuata la scelta tra i due corteggiatori nel famoso castello, alla presenza delle famiglie di entrambi i giovani, compresi quelli della tronista. Come anticipato più volte, seguirà anche un party di fidanzamento, organizzato da Valeria Marini, new entry di questa stagione di Uomini e Donne. Non resta quindi che attendere la scelta di Teresa che, da quanto apprendiamo, sarà la prima ad apparire nelle puntate serali di Uomini e Donne, in onda presumibilmente nel mese di febbraio in prima serata su canale 5.