Oggi 17 gennaio 2019 torna sugli schermi di Canale 5 una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al trono classico e che vedremo in onda a partire dalle 14,40. Stando alle anticipazioni, verrà dato ampio spazio al trono di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi, con quest'ultimo che come vedremo, è di nuovo molto indeciso tra le due corteggiatrici Claudia e Giulia, le quali saranno furiose per l'atteggiamento tenuto dal tronista nell'ultima puntata. Per quanto riguarda Teresa, la giovane è tornata sui suoi passi e dopo aver eliminato Andrea dal Corso nella scorsa puntata, lo ha riaccolto nello studio di Uomini e donne [VIDEO].

Anticipazioni Uomini e donne: Andrea dal Corso torna da Teresa

Torna in onda oggi giovedì 17 gennaio 2019 una nuova puntata del trono classico e che riguarderà quanto successo nelle registrazioni avvenute lo scorso 27 dicembre.

Da quanto riportano le anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news' sappiamo che nello studio di Uomini e donne ritornerà l'ex tentatore Andrea Dal Corso, il quale come ricorderemo era stato eliminato dalla Langella a sorpresa nel corso dell'ultima puntata. Il giovane come vedremo, si è fatto perdonare dalla tronista [VIDEO] e le ha mandato diversi mazzi di rose accompagnati ogni volta da bigliettini diversi e che a quanto pare hanno talmente colpito Teresa da farla ritornare sui suoi passi e dare una seconda possibilità ad Andrew. Inevitabile che gli altri corteggiatori non prendano affatto bene questo ritorno, in particolare Antonio Moriconi che si scaglierà contro la giovane napoletana per questa decisione.

Trono classico, puntata di oggi: Claudia e Giulia potrebbero dire 'no' a Lorenzo

Se il trono di Teresa è ricco di colpi di scena, non è da meno quello di Lorenzo Riccardi, il quale con il suo atteggiamento ha fatto infuriare non poco le due corteggiatrici Claudia e Giulia.

Dopo averle baciate entrambe nella scorsa puntata, le due si sono dette pronte a rispondere 'no' nel momento della scelta [VIDEO], destando la preoccupazione del tronista. Nella puntata in onda oggi pomeriggio, vedremo che Claudia in settimana ha deciso di non andare in esterna con Lorenzo e saputo ciò, il giovane milanese ha deciso di andare a cercarla a Latina proprio mentre doveva uscire con Giulia che, nel frattempo, lo aspettava a Torino. Un bel caos quello creato da Riccardi, il quale si è preso un due di picche da Claudia che non lo ha voluto incontrare e da Giulia furiosa per essere stata abbandonata dal tronista. Le due, che ora sembrano quasi alleate, ribadiscono in puntata che al momento della scelta, ad oggi la loro risposta sarebbe un no. Nonostante tutto il caos, entrambe restano sedute nel parterre e solo con le prossime puntate del trono classico di Uomini e donne sapremo come andrà a finire.