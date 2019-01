Annuncio

Annuncio

claudio baglioni, direttore artistico di Sanremo 2019 [VIDEO], dovrebbe mettersi in tasca circa 700mila euro, 100mila euro in più rispetto all’edizione dell’anno scorso. A rivelare quella che per ora è solo un’indiscrezione è il Corriere della Sera, secondo cui sarebbe già stato firmato un precontratto anche dagli altri due conduttori del Festival della canzone italiana, claudio bisio e Virginia Raffaele. Rispettivamente, 450mila euro di compenso per lui, 350mila euro per lei.

Cifre che il quotidiano milanese della buona borghesia italiana considera “in linea con il mercato televisivo” altrimenti, questa la spiegazione fornita dal giornalista Renato Franco, se ne andrebbero tutti a lavorare con la concorrente Mediaset della famiglia Berlusconi.

Advertisement

I cachet dorati dei conduttori di Sanremo secondo il Corriere: aumenta quello di Claudio Baglioni

Anche se, come appena detto, quelle riportate dal Corriere della Sera al momento sarebbero solo indiscrezioni, le astronomiche cifre fornite in merito ai compensi che intascheranno i conduttori di Sanremo 2019 [VIDEO] sembrano più che credibili. Per quanto riguarda il ‘piccolo rimborso spese’ riservato a Claudio Baglioni i giochi sembrano ormai fatti: 700mila euro tondi in arrivo sul suo conto corrente. Un aumento di ben 100mila euro rispetto all’edizione 2018 con la motivazione del successo ottenuto lo scorso anno dall’autore di Strada facendo. Una notizia che non farà certamente piacere a tutti i sostenitori di Matteo Salvini, attaccato recentemente da Baglioni sul tema dell’immigrazione.

Advertisement

Compensi a cinque zeri anche per Bisio e Raffaele

Se Claudio Baglioni ride, non se la passano certo male gli altri due prossimi protagonisti della kermesse musicale sanremese. Secondo quanto riporta il Corriere, la loro situazione contrattuale non sarebbe ancora “definita”. Per loro, al momento, si parla solo di una probabile firma apposta su un precontratto, inquadrato come un “vincolo di impegno e partecipazione” allo spettacolo. Un precontrattino da ‘soli’ 450mila euro per Claudio Bisio, mentre la comica Virginia Raffaele dovrebbe accontentarsi della ‘modesta’ cifra di 350mila euro. Il quotidiano milanese, però, aggiunge un retroscena secondo il quale, nei corridoi di viale Mazzini, si starebbe pensando di ridurre almeno i cachet delle due ‘spalle’ di Baglioni, onde evitare un’esplosione di rabbia popolare. Bisio scenderebbe così a 250mila e Raffaele a 150mila.