Annuncio

Annuncio

Il Trono Classico torna su Canale 5 a partire da oggi 10 gennaio con una puntata ampiamente dedicata ai troni di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi. Se la napoletana si renderà protagonista di un'eliminazione sorprendente [VIDEO], decidendo di chiudere con Andrea Dal Corso, Lorenzo apparirà più confuso che mai, finendo per far arrabbiare le sue due corteggiatrici Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi. Questo pomeriggio, infatti, assisteremo a due esterne abbastanza sorprendenti durante le quali il tronista confermerà l'interesse per entrambe, scambiando un doppio bacio appassionato.

Ma il fatto potrebbe finire per 'cacciarlo' seriamente nei guai.

Puntata e anticipazioni Uomini e donne: Lorenzo sempre più confuso

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne, Lorenzo ha presentato la nonna a Claudia e poi ha trascorso con quest'ultima dei piacevoli momenti in casa.

Advertisement

Entrambi erano seduti sul divano e qui si sono scambiati un bacio appassionato. Quello stesso giorno, il tronista ha ricevuto la telefonata da Giulia che lo ha invitato a Torino. Lui ha accettato e anche con la Cavaglia c'è stato un bacio romantico. In studio le due corteggiatrici sono apparse furiose e deluse da lui, minacciando di rispondere di no [VIDEO] in caso di scelta. Lui si è detto preoccupato e confuso da questa situazione, affermando che è soprattutto il possibile rifiuto di Claudia a spaventarlo. Successivamente Riccardi ha fatto innervosire proprio la Dionigi quando ha deciso di ballare con Giulia, che però ha rifiutato l'offerta. Questo trono si complicherà ulteriormente nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne, durante le quali Lorenzo deciderà di mettere alla prova le due corteggiatrici attraverso una finta scelta: il suo comportamento metterà seriamente in pericolo la continuazione del percorso televisivo di entrambe.

Advertisement

Uomini e donne: anticipazioni trono classico

Sono passate circa tre settimane dall'ultima puntata del Trono Classico di Uomini e donne trasmessa su Canale 5. Era lo scorso 21 dicembre: in essa Lorenzo Riccardi aveva fatto i conti con la delusione di Giulia che in esterna era ancora fredda e distaccata a causa del bacio da lui scambiato in precedenza con Claudia. Molto meglio erano andate le cose con quest'ultima: lei e il tronista avevano addobbato un albero di Natale, scambiandosi varie effusioni e carezze. Ma i tentativi di approccio fisico da parte di Lorenzo non erano andati a buon fine. Era stata Claudia a tirarsi indietro e ad evitare di scambiare un nuovo bacio, anche se lui era apparso davvero molto preso. La coppia aveva anche chiesto di spegnere le telecamere per qualche minuto ma in studio entrambi avevano spiegato che in quel lasso di tempo non era accaduto nulla di fisico tra loro. Questa distanza verrà riconfermata anche nelle puntate del nuovo anno o ci saranno nuovi sviluppi nel complicato trono di Riccardi? Per saperlo dovremo attendere l'appuntamento di oggi 10 gennaio, durante il quale Lorenzo farà arrabbiare le due ragazze.