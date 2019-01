Annuncio

Annuncio

Venerdì 18 gennaio è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne [VIDEO]dove sono accaduti numerosi colpi di scena. Protagonisti sono stati Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi. Se il primo ha dimostrato di non avere ancora le idee chiare su quale corteggiatrice scegliere come donna della sua vita, Lorenzo ha presentato Giulia alla madre, mentre ha visto Claudia uscire con Ivan.

U&D trono classico: Sonia, Giorgia e Irene lasciano lo studio

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne [VIDEO], Luigi ha confessato di essere rimasto deluso da Irene, Giorgia e Sonia.

Infatti le reputa infantili e senza personalità, in quanto hanno dimostrato di non avere reazioni. In pratica Mastroianni è alla ricerca di una ragazza che gli tenga testa, tanto da averlo fatto presente a tutte e tre le corteggiatrici durante la registrazione.

Advertisement

Se Irene e Sonia hanno deciso di andare via, Giorgia è rimasta, scoppiando poco dopo in un pianto a dirotto. Proprio quest'ultima gli ha detto di tenere molto a lui, ma di essere bloccata in quanto non si sente a suo agio in studio. Di qui la risposta seccata di Luigi che ha dichiarato di sentirsi per lei più un idolo che un ragazzo da conquistare.

Dopodiché il tronista è uscito in esterna con Valentina, una nuova corteggiatrice con la quale ha addirittura cucinato e cenato insieme. In questa occasione, la redazione non ha concesso all'ex di Sara Affi Fella di poterla rivedere già la mattina successiva, dormendo ovviamente in camere separate. Una richiesta che ha scatenato la reazione di Irene, che ha deciso di eliminarsi in quanto non si sente affatto una bambina. Anche Giorgia non ha preso affatto bene l'esterna di Luigi con Valentina, tanto da uscire dallo studio.

Advertisement

Tuttavia il tronista non ha rincorso nessuna, tanto da continuare a ballare con Valentina al centro dello studio.

Uomini e Donne: Lorenzo bacia Giulia, Claudia esce con Ivan

Se Luigi Mastroianni ha eliminato Sonia, Giorgia e Irene, Lorenzo Riccardi ha dimostrato di essere molto diviso tra Giulia e Claudia. Nel dettaglio, Maria De Filippi ha mostrato l'esterna del tronista dove Claudia è arrivata in evidente ritardo per colpa di alcune lezioni di ballo che stava prendendo con Ivan. A quanto sembra Claudia avrebbe voluto ingelosire Lorenzo, in quanto si sentiva trascurata.

Poi è toccato il turno dell'esterna con Giulia, dove il tronista le ha fatto conoscere la madre. Qui la signora Riccardi ha affermato che Giulia di persona è meno aggressiva di come appare in studio. Dopodiché Lorenzo e la corteggiatrice si sono trasferiti in camera, dove c'è stato perfino un bacio. Peccato che una volta in studio, Lorenzo non avesse avuto altro che occhi per Claudia. Non ci resta che attendere la messa in onda della registrazione di Uomini e donne tra qualche giorno su Canale 5.