Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e donne, il dating show condotto da ormai molti anni da Maria De Filippi. Le ultime novità si soffermano su Sara Affi Fella e Gemma Galgani. Se l'ex tronista del trono classico ha rivelato di essere stata nuovamente operata, la dama di Torino ha rilasciato una nuova intervista, dove ha sparato a zero contro Paolo e Rocco, mentre ha elogiato Giorgio Manetti.

U&D gossip: Sara Affi Fella è stata nuovamente operata

Sara Affi Fella torna a far parlare di sé dopo essere stata beccata a litigare con Nicola Panico [VIDEO]qualche giorno fa a Venafro.

Oggi, l'ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato un post direttamente dal suo letto di ospedale.

Scendendo nel dettaglio, la Affi Fella ha voluto ringraziare tutte quelle persone che le sono state accanto in questo momento particolare.

Un ringraziamento speciale alle amiche, al fratello ed ai genitori, sebbene non abbia svelato i motivi che l'hanno costretta ad un nuovo ricovero dopo l'operazione al melanoma maligno durante lo scorso trono classico. Nel mese di luglio, infatti, l'ex tronista aveva mostrato una vistosa cicatrice alla coscia, causa di dolore motivo di preoccupazione. Oggi la ragazza ha ringraziato tutti quelli che si sono ricordati lei, pubblicando un post a poche ore dall'intervento chirurgico.

Uomini e Donne: Gemma elogia Giorgio ed attacca Paolo e Rocco

Se Sara Affi Fella è finita in ospedale, Gemma Galgani ha rilasciato un'intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine, dove ha fatto delle rivelazioni sugli ultimi due cavalieri: Paolo e Rocco.

Nel dettaglio, la dama del trono over ha accusato il primo di averla ferita in quanto la sua unica preoccupazione era quella di restare nel programma.

Su Rocco, invece, ha dichiarato di essere destabilizzata dalla sua ambiguità. Infatti usava parole affettuose in studio, mentre fuori cambiava totalmente, arrivando ad essere "collerico". Durante l'intervista, Gemma ha espresso parole dolci per Giorgio Manetti, il quale ha recentemente dichiarato di non guardare più la trasmissione. [VIDEO] A tal proposito, ha definito il don giovanni fiorentino un uomo fedele, di cui era follemente innamorata, tanto da aver fatto di tutto per riconquistarlo.

Infine la Galgani ha attaccato la sua acerrima nemica Tina Cipollari, definendola un cattivo esempio per i suoi comportamenti. Non ci resta che attendere le prossime registrazioni del trono over per vedere se Paolo, Rocco o Tina risponderanno alle dichiarazioni della dama,