Annuncio

Annuncio

Il 26 gennaio è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne, dove è stato annunciato l'arrivo di un nuovo tronista, mentre uno di quelli presenti in studio ha annunciato di essere pronto a fare la sua scelta. Dopo Andrea Cerioli e Teresa Langella, infatti, anche Lorenzo Riccardi sembra essere finalmente pronto a scegliere la sua futura fidanzata fra le sue corteggiatrici , Giulia e Claudia e ad annunciarlo è stato proprio lui stesso. Oltre alla presentazione del nuovo tronista e all'annuncio fatto da Lorenzo, c'è stato spazio anche per il trono di Luigi Mastroianni e di quello di Ivan Gonzalez, nessuna menzione invece è stata fatta su Teresa Langella [VIDEO] e i suoi corteggiatori, Andrea Del Corso e Antonio Moriconi.

Leggi anche Trame Il Segreto: Julieta e Saul cacciati dalla Villa da Raimundo

La decisione di Lorenzo

Nel dettaglio, vi segnaliamo che nella puntata di Uomini e Donne registrata il 26 gennaio, Lorenzo Riccardi [VIDEO] ha annunciato di essere pronto a scegliere fra Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi e che la sua scelta avverrà soltanto dopo aver trascorso del tempo insieme alle sue corteggiatrici in in villa.

Advertisement

Subito dopo l'annuncio del tronista, Maria De Filippi ha mostrato in studio le ultime esterne registrate in compagnia delle sue corteggiatrici. In quella con Claudia, Lorenzo prima ha ballato con lei in maniera ironica e poi l'ha baciata più volte, mentre con Giulia, il tronista si è emozionato molto soprattutto per le parole che la giovane gli ha dedicato in esterna e per la bella sorpresa. Da non dimenticare comunque che Lorenzo, in esterna, ha baciato anche Giulia. Subito dopo è stato presentato il nuovo tronista: Andrea Zelletta, 23 anni di Taranto, che di professione fa il modello.

La delusione di Ivan

Per quanto riguarda il trono di Luigi, quest'ultimo sembra essere davvero in gran confusione a causa dei sentimenti che prova per Irene e Giorgia e per l'attrazione che prova per Valentina, la nuova arrivata.

Advertisement

I migliori video del giorno

Il tronista è uscito in esterna con Valentina e Giorgia, mentre non è riuscito a farlo con Irene, perché la giovane era troppo arrabbiata con lui per il trattamento riservatole nella scorsa registrazione. Il trono di Ivan Gonzalez, invece, sembra essersi arenato del tutto a causa dei dissapori che si sono venuti a creare fra il tronista e le sue corteggiatrici, Sonia e Natalia, nelle ultime settimane. Dissapori che si sono inaspriti ancora di più nel corso di quest'ultima settimana, quando nessuna delle due ha mandato un biglietto di auguri o ha fatto una sorpresa ad Ivan per il giorno del suo compleanno. Questa mancanza, ovviamente, ha fatto andare su tutte le furie il tronista che è rimasto notevolmente deluso dal comportamento di Natalia e Sonia, arrivando anche a definirle in puntata: "persone di mxxxx".