Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni sembra abbiano completamente dimenticato Sara Affi Fella: a pochi mesi dalla fine del percorso di conoscenza davanti alle telecamere, oggi i due ragazzi sono concentrati solo sulle loro corteggiatrici. Il magazine di Uomini e donne ha interpellato i tronisti sull'intervista che la napoletana ha rilasciato a "Chi" circa una settimana fa: entrambi si sono mostrati indifferenti di fronte alle scuse della giovane.

Lorenzo e Luigi 'snobbano' Sara

Da quando Sara Affi Fella è tornata ad esporsi sui giornali e sui social network, in tanti si sono chiesti come abbiano reagito i suoi ex corteggiatori a tutto questo.

Il magazine di Uomini e Donne, nel suo numero uscito il 18 gennaio, ha domandato a Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni cosa ne pensassero delle parole che ha usato la tronista per chiedere scusa del comportamento poco rispettoso che ha avuto.

Il siciliano, che è stato scelto "per finta" dalla ragazza che faceva ancora coppia fissa con Nicola Panico, ha sentenziato: "Non ho letto la sua intervista e non ho alcuna intenzione di farlo. Per quanto mi riguarda, Sara è un capitolo chiuso".

L'altro protagonista del Trono Classico, che la napoletana non ha scelto dopo tanti mesi di frequentazione davanti alle telecamere, ha stupito tutti dicendo: "Quello che fa lei, non mi interessa. Facesse la sua vita, che io vivo nel mio".

Lorenzo, però, ha avuto anche belle parole per il suo storico "rivale", infatti ha aggiunto: "Sono contento che Luigi abbia avuto una seconda chance, perché era giusto così. Mi auguro che possa trovare una persona che gli voglia davvero bene senza prenderlo in giro".

Insomma, da quando sono stati promossi da spasimanti a tronisti, Riccardi e Mastroianni sembra abbiano legato parecchio [VIDEO], mettendo da parte i rancori che li hanno portati a litigare tante volte quando corteggiavano la Affi Fella.

Le scelte di Lorenzo e Luigi si avvicinano

Quello che ha detto Sara Affi Fella da quando ha decido di esporsi nuovamente dopo lo "scandalo", non ha toccato minimamente Lorenzo e Luigi, i quali sono concentrati esclusivamente sul loro percorso da tronisti a Uomini e Donne. Manca pochissimo, infatti, alla scelta dei 4 protagonisti del Trono Classico che sono rimasti (Andrea Cerioli ha anticipato tutti fidanzandosi con Arianna circa una settimana fa), ovvero Riccardi, Mastroianni, Ivan Gonzalez e Teresa Langella.

Nel corso della puntata che è stata registrata il 17 gennaio, Maria De Filippi ha fatto sapere che sarà la napoletana la prima a prendere una decisione tra Andrea e Antonio, [VIDEO] e lo farà dopo aver trascorso con entrambi un giorno e una notte in una villa. Le scelte dei tronisti attualmente in carica, però, si sa che andranno in onda in prima serata a febbraio prossimo, e a raccontarle ci sarà un personaggio amatissimo dal pubblico: Giulia De Lellis.