Sara Affi Fella dopo lo scandalo che l'ha travolta è sparita per un periodo dai riflettori. Oggi però è ritornata e nonostante sia ancora ferita per tutti gli insulti ricevuti, ha fatto il suo esordio sui social. L'ex tronista di Uomini e donne come molti sanno durante il suo percorso è stata smascherata dal suo ex fidanzato Nicola Panico, che l'ha accusata di aver recitato una parte. La donna infatti, mentre era seduta sul trono per conoscere dei ragazzi frequentava il suo ex fidanzato.

Lo scorso 9 gennaio sulle pagine della rivista Chi, Sara è tornata a parlare dell'accaduto [VIDEO]. Durante l'intervista la ragazza ha dichiarato di essere stata molto male e tutt'ora di essere in cura da uno psicologo.

Inoltre la Affi Fella ha rivolto le sue scuse a Maria De Filippi e tutta la redazione del dating pomeridiano di Canale 5.

Nicola Panico: deluso dall'intervista di Sara

Nicola Panico dopo aver smascherato la sua ex fidanzata, sembra aver continuato a frequentare Sara Affi Fella anche se in veste di conoscente per aiutarla a superare questo brutto periodo. Dopo l'intervista rilasciata, l'ex calciatore molisano sembra essere rimaso deluso dalle parole pronunciate dall'ex tronista. Addirittura Nicola, ha rincarato la dose nell'attaccare la sua ex fidanzata.

Vittorio Parigini: anche lui contro la sua ex

Dopo l'addio tra Sara Affi Fella e Vittorio Parigini, stando alle dichiarazioni rilasciate da Sara i due si sono sentiti per scambiarsi gli auguri di Natale. A quanto pare l'ex tronista vorrebbe ricucire un rapporto con il calciatore del Torino.

In seguito all'intervista però, lo stesso Parigini ha pubblicato un post sui social: "Accanto a me voglio solo persone sincere e vere". Nonostante non abbia citato la Affi Fella, in molti hanno pensato che quelle parole fossero rivolte a lei.

Sara Affi Fella: ritorna sui social

Dopo l'Affi Fella-gate, l'ex tronista aveva immediatamente disattivato tutti i profili social. Oggi dopo aver rilasciato l'intervista sul giornale diretto da Alfonso Signorini in cui ha chiesto alla gente di avere pietà, la ragazza è tornata sui social. In seguito alle reazioni dei suoi ex fidanzati Panico e Parigini, la Affi Fella ha voluto replicare alle critiche: "Semplicemente me nel bene e nel male, grazie a tutti." Ancora una volta però Sara è stata presa di mira da alcuni utenti, [VIDEO] ma nonostante tutto sembra essere pronta per voltare pagina e lasciare il suo passato alle spalle.