Una vita, la fortunata soap scritta e diretta da Aurora Guerra torna con un nuovo appuntamento ricco di colpi di scena. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 3 all'8 febbraio, rivelano che Rosina dopo aver capito di essere entrata in menopausa deciderà di lasciare Liberto. Intanto, Antoñito con il primo stipendio da cameriere comprerà un anello e farà la proposta di matrimonio a Lolita. Elvira cercherà di allontanare Adela e Susana da Simon, farà credere loro di doversi recare a Salamanca per un incarico del vescovo della cittadina.

Infine, Blanca scoprirà di essere incinta e confiderà a Leonor di non sapere se il padre del bambino sia Samuel o Diego.

Una vita, Diego crede che Olga sia una ladra

Le anticipazioni Una vita dal 3 ll'8 febbraio rivelano che Maria Luisa per far si che Lolita lasci Antoñito, le dirà che il ragazzo a rinunciato ad un lavoro di prestigio pur di non allontanarsi da lei.

La Palacios, però, otterrà l'effetto contrario, in quanto la domestica capirà che Antoñito la ama per davvero e così griderà tutto il suo amore per il giovane in piena calle Acacias. A casa Alday verrà allestito l'omaggio a Jaime, ma durante il party, Diego affronterà Ursula e le chiederà di parlare a tutti di Olga. Il giovane, poi, in preda alla rabbia lascerà la festa e proprio in quel momento, la terribile Dicenta si renderà conto che qualcuno ha rubato la corona reale. Samuel informerà Diego del furto ed il giovane penserà subito che l'autrice del misfatto sia Olga [VIDEO], ma suo fratello non la pensa così. Blanca scoprirà di essere incinta, ma durante un dialogo con Leonor, le confesserà di non sapere chi sia realmente il padre del suo bambino. Juana apprezzerà la corte di Servante e deciderà di preparargli dei piatti deliziosi; Fabiana, a quel punto, inviterà il Gallo a non prendere in giro la ragazza e a rivelarle di essere già sposato.

Felipe, uscirà dall'ospedale e parteciperà al rinfresco organizzato da Rosina per annunciare la sua gravidanza. Diego metterà al corrente Blanca del fatto che ritiene sua sorella responsabile del furto mentre la marchesa di Uturria accuserà Ursula di aver peccato di negligenza. Un gioielliere invierà una lettera a Samuel dicendogli che il ladro sta per vendere la tiara.

Antoñito compra un anello di fidanzamento per Lolita

Rosina si renderà conto di non essere affatto incinta e di essere in realtà entrata in menopausa e così manderà via tutti gli invitati al rinfresco, compreso il povero Liberto. La curia sarà molto soddisfatta per il lavoro svolto da Susana ed Adela sul manto per la Vergine e deciderà di commissionare loro un nuovo lavoro per il Vaticano. Antoñito si arrabbierà con Maria Luisa per aver cercato di separarlo per sempre da Lolita, la discussione diventerà sempre più accesa e Ramon si vedrà costretto ad intervenire per evitare il peggio. Elvira infuriata per aver perso Simon, deciderà di vendicarsi di Adela [VIDEO] e per farlo invierà una lettera misteriosa a Susana.

Samuel incontrerà il ladro del prezioso gioiello, ma scoprirà con sorpresa che si tratta di una povera bambina e così la convincerà a ridargli l'oggetto in cambio dei suoi gemelli con i quali potrà procurarsi un po' di denaro. Elvira manderà un'altra lettera a Susana ed Adela nella quale le informa che il vescovo di Salamanca ha deciso di commissionare loro un incarico e per questo motivo devono recarsi nella lontana cittadina. L'incarico in realtà non esiste ed è solo un modo per allontanarle in modo tale da restare sola con Simon. Rosina sarà sempre più scostante con Liberto, il quale non capirà il motivo dello strano comportamento della consorte. Ursula farà caso ai malesseri di Blanca e ordinerà a Carmen di sorvegliarla; intanto la giovane Dicenta si confiderà con Leonor e le dirà che ha intenzione di crescere il suo bambino insieme a suo marito Samuel. Antoñito riceverà il suo primo stipendio per il lavoro svolto in pasticceria, ma, anziché dare il denaro a Ramon per saldare il debito con lui, comprerà un anello per chiedere a Lolita di sposarlo.

Rosina decide di separarsi da Liberto

Il piano ordito da Elvira per far sì che Simon rimanga solo ad Acacias non andrà a buon fine. Il Gayarre, infatti, deciderà di partire per Salamanca con sua madre e sua moglie. Servante si confiderà con Casilda e le dirà che sta facendo la corte a Juana soltanto per non sentire troppo la mancanza di sua moglie Paciencia. Carmen scoprirà che Blanca aspetta un bambina e riferirà subito la novità a Ursula che non perderà occasione per dare sfoggio della sua perfidia convocando una riunione familiare per dare la notizia a Samuel e Diego. Rosina continuerà ad allontanare Liberto mentre Antoñito chiederà a Lolita di sposarlo davanti alla sua famiglia che sarà molto felice tranne Maria Luisa che la prenderà malissimo. Samuel è felicissimo all'idea di diventare padre, mentre Diego inizierà a sospettare che il padre del bambino potrebbe essere lui. Servante parlerà con Juana e le dirà che non ha più intenzione di vederlo, in quanto già sposato. La donna, inaspettatamente gli confesserà di non aver mai provato nulla di più di un'amicizia per lui. I domestici, a quel punto penseranno di regalare a Servante un biglietto per Cuba, in modo che possa andare a trovare la sua consorte. Antoñito conoscerà Belarmino, un simpatico imprenditore che gli chiederà di entrare in società con lui. Celia confesserà a Simon che Elvira si è recata da lei per parlargli ed il ragazzo capirà immediatamente che il finto incarico del vescovo, è in realtà opera della Valverde. Rosina convinta di non essere la donna giusta per Liberto, in quanto non potrà mai renderlo padre, deciderà di separarsi da lui. Ursula deciderà di dare una festa a La Deliciosa per annunciare ai vicini che Blanca è incinta, ma il party sarà interrotto dall'arrivo inaspettato di Olga.