Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, secondo alcune voci, avrebbero deciso di interrompere la loro relazione, nata sotto i riflettori di Uomini e donne. I due ex protagonisti del dating, condotto e ideato da Maria De Filippi, dopo numerosi litigi avrebbero deciso di lasciarsi. In realtà, al momento, non è arrivata nessuna conferma o smentita e, quindi, si tratta solo di rumors non confermati dalla coppia.

Giordano e Nilufar: che fine hanno fatto?

Il silenzio della coppia inizia ad insospettire sempre più i fan della coppia.

Sui profili Instagram dei due giovani, infatti,da qualche giorno a questa parte non vengono più postate delle foto della coppia e questo fa pensare ad un raffreddamento della love story.

I giorni scorsi la stessa ex tronista, per non destare il panico tra i follower, aveva fatto sapere attraverso un video pubblicato sui social che lei e il suo fidanzato avevano discusso animatamente [VIDEO]. Nonostante tutto, Nilufar aveva precisato che, insieme a Giordano, formava ancora una coppia. Ad oggi, però, molti utenti hanno addirittura commentato alcuni scatti del maestro di sci, spiegando che, secondo loro, l'annuncio della rottura arriverà a breve.

Forse la rottura dopo la partecipazione a Temptation Island Vip

Sono davvero tanti i fan che, in questi giorni, si stanno chiedendo cosa ne sarà sul futuro della coppia formata da Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. I due giovani, prima del Capodanno, sembravano davvero ad un passo dalla convivenza [VIDEO], ma dopo l'ennesimo litigio sembrano essersi presi un periodo di pausa.

Al momento, dunque, se Giordano e Nilufar formino ancora una coppia non è chiaro, in quanto i diretti interessati non hanno fornito nessuna informazione ai propri fan. I due ex protagonisti di Uomini e Donne l'estate scorsa, per mettere alla prova il proprio amore, avevano partecipato anche alla prima edizione di Temptation Island Vip, condotta magistralmente da Simona Ventura. Nella loro coppia, ai tempi del reality, già c'erano dei problemi a causa di alcuni errori fatti dalla ragazza mentre era seduta sul trono: Nilufar, infatti, sentiva di nascosto uno dei corteggiatori all'insaputa di tutti. Chissà che, dopo un periodo di pausa, Giordano e Nilufar non tornino ad essere una coppia migliore di prima. Per sapere la verità in merito alla coppia di Uomini e Donne bisognerà attendere delle spiegazioni da parte dei due diretti interessati, visto che al momento tutto sembra tacere.