Lo "scandalo Sara Affi Fella" continua a far emergere nuovi retroscena che creano non poche polemiche sul web. Dopo un lungo periodo di silenzio, l'ex tronista di Uomini e Donne [VIDEO] (il famoso people show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi) ha deciso di annunciare pubblicamente il proprio punto di vista in merito a quanto è accaduto nello studio televisivo Mediaset nel corso del suo trono. A seguito dell'intervista che la Fella ha rilasciato alla rivista settimanale "Chi", non poteva mancare la risposta di Nicola Panico, ex fidanzato di Sara.

Quest'ultimo ha dichiarato di aver creduto in lei fino a qualche giorno fa: scopriamone tutti i dettagli.

Uomini e donne gossip: l'incontro di Nicola e Sara dopo lo scandalo pubblico

Per Nicola sembrava essersi definitivamente archiviato un importante capitolo sentimentale della sua vita.

Solo oggi, invece, scopriamo che il calciatore ha mentito pubblicamente in merito a quelli che sono stati i contatti successivi con Sara dopo lo scandalo pubblico a Uomini e donne. Sara e Nicola, infatti, si sono rivisti anche dopo il disastro scatenato presso gli studi Elios del programma. Ciò che spiazza il pubblico del trono classico, il quale ha seguito l'intera vicenda della Fella, è l'ultima rivelazione di Panico. Il ragazzo ha confessato di essere stato nuovamente deluso da Sara; al riguardo ha annunciato: "Ho creduto ai tuoi occhi fino a qualche giorno fa". Stando a quanto si evince dalle parole pubblicate da Nicola sul web, sembrerebbe che tra la Fella e l'ex fidanzato ci fossero stati degli importanti chiarimenti o promesse le quali, però, sarebbero state ancora una volta infrante dall'ex tronista.

Le accuse di Sara a Nicola Panico, lui risponde: 'Se parlo io scateno una guerra'

Chi ha letto l'intervista di Sara Affi Fella [VIDEO] è a conoscenza delle dichiarazioni che la ragazza ha fatto nei confronti di Panico. Al riguardo, Sara si è autodifesa dichiarando che ad un certo punto del suo percorso sul trono aveva deciso di interrompere tutta la messa in scena accuratamente organizzata con Nicola e che proprio quest'ultimo avrebbe spinto la ragazza a continuare in quanto il trono sarebbe potuto essere, per entrambi, una grossa possibilità di notorietà.

A seguito di queste accuse, Nicola ha semplicemente risposto dichiarando: "Rispondo con il silenzio perché se parlo scateno una guerra". Chiaramente ci sarebbero dei retroscena ancora sconosciuti che, per il momento, Nicola preferisce mantenere tali. Cos'altro avrà da nascondere la storia tortuosa e infinita che vede legati Panico e Sara? Non ci resta che attendere tutti i nuovi aggiornamenti.