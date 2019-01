Annuncio

Annuncio

Il Trono Classico di Uomini e donne torna oggi 11 gennaio su Canale 5 per la seconda puntata settimanale dedicata ai giovani tronisti. Dopo avere assistito agli sviluppi dei complicati percorsi di Teresa Langella [VIDEO] e Lorenzo Riccardi, questo pomeriggio verrà concesso spazio a Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez, alle prese con le rispettive corteggiatrici. E per entrambi non mancheranno i problemi con un'eliminazione illustre e un bacio che scatenerà un gran polverone in studio.

Tra un litigio e l'altro, i telespettatori assisteranno ad un momento particolarmente intenso che riguarderà proprio Cerioli e che coinvolgerà la party planner vip Valeria Marini.

Advertisement

A causa del dilungarsi delle vicende relative ad Andrea e Ivan, Luigi Mastroianni resterà ai margini della puntate e non si parlerà delle ultime esterne tra lui e le sue corteggiatrici Irene, Sonia e Giorgia. Ma scopriamo di seguito i dettagli di quanto verrà trasmesso questo pomeriggio su Canale 5 a partire dalle ore 14:45 circa.

Uomini e donne anticipazioni: Federica eliminata

La puntata odierna di Uomini e donne si aprirà con la visita di Valeria Marini a casa di Andrea. Qui la showgirl stellare parlerà con la sorella del tronista per conoscerlo meglio e capire cosa gli potrebbe piacere per il party della scelta [VIDEO]. La discussione si concentrerà sulla perdita della madre di Andrea e non mancheranno le lacrime di Valeria e della sorella di lui. Sarà poi la volta dell'incontro di Cerioli e Federica.

Advertisement

La coppia si vedrà nei parcheggi degli studi e lei sarà ancora molto delusa per l'esterna da lui organizzata in precedenza. La corteggiatrice sarà dura e aggressiva verso il tronista, che alla fine deciderà di andarsene senza chiarire la situazione. In studio Andrea deciderà di eliminare Federica: spiegherà di avere già sbagliato una voglia cominciando una storia con una ragazza dal carattere difficile. Per questo non intenderà più ripetere un simile errore. Il suo desiderio, infatti, è di trovare una persona con la quale confrontarsi per chiarire i reciproci punti di vista e non urlare e litigare. Maria De Filippi lo inviterà a riflettere sulla sua decisione ma alla fine Andrea confermerà l'eliminazione. Andranno meglio le cose con Arianna: sebbene lei non si sia presentata in esterna, in studio parlerà con il tronista e chiarirà il suo punto di vista, finendo per riappacificarsi con lui.

Trono Classico, anticipazioni oggi: è scontro tra Sonia e Federica

Le anticipazioni del Trono Classico di Uomini e donne relative alla puntata di oggi 11 gennaio si dedicano anche ad Ivan Gonzalez e alle sue corteggiatrici Sonia e Federica.

Le due ragazze continueranno a litigare a lungo a causa del bacio da lui scambiato con Sonia. I siparietti trash non mancheranno: Gianni Sperti fingerà di svenire mentre Tina Cipollari continuerà ad uscire e ad entrare dalla studio in segno di protesta. Alla fine, Ivan dirà a Jennifer di andarsene se lei lo ritiene opportuno e lei accetterà l'invito. Sarà una scelta definitiva? In attesa di scoprire l'evoluzione del caso, vi segnaliamo una battuta divertente (ma allo stesso tempo amara) che Lorenzo Riccardi rivolgerà a Luigi Mastroianni chiamando in causa la relazione segreta tra Sara Affi Fella e Nicola Panico: "Anche tu forse hai bevuto il caffè nelle tazzine di Nicola".