Sabato scorso è andata in onda una puntata speciale di "C'è Posta Per Te [VIDEO]". Uno degli ospiti della prima puntata dell'anno nuovo è stato Ricky Martin. Il cantante portoricano ha fatto una graditissima sorpresa ad una giovane mamma originaria della Sardegna, in attesa del secondo figlio.

Una storia commovente di due sorelle

Nello studio di Maria De Filippi si è presentata Shaina, una ragazza che ha voluto fare un regalo a sua sorella maggiore Jessica.

Le due ragazze non hanno avuto una vita facile: dopo la morte della loro mamma, il loro papà non si è preso cura di loro e sono state costrette a dividersi, vivendo una a Roma e l'altra in Sardegna.

Ma il loro amore era così forte che hanno fatto di tutto per riunirsi e la sorella maggiore, Jessica, è riuscita a diventare legalmente responsabile della sorella più piccola. La sorpresa da Maria De Filippi è stato il suo modo per ringraziarla. Infatti Jessica è una grandissima fan del cantante portoricano.

Ricky Martin ha portato una valigia piena di sorprese

Appena è entrato in studio, l'affascinante cantante 47enne [VIDEO] ha ascoltato con commozione la storia delle due donne e non si è limitato ad una partecipazione emotiva. Ha portato con sè un'enorme valigia bianca, piena di vestitini per il piccolo che sta arrivando, fino all'età di due anni, e con tutto l'occorrente (costumi, parei, accessori per il mare) per una splendida vacanza, che Martin ha voluto regalare alle due sorelle, facendo scegliere loro la destinazione.

Infine, dentro la valigia, anche un numero cospicuo di banconote, che per riservatezza non sono state mostrate al pubblico.

Il cantante ha parlato dell'essere un padre single

Subito dopo aver aperto la valigia, Martin ha detto alle ragazze che lui capisce bene cosa significa avere tante preoccupazioni, perchè anche lui, da papà single, ne ha avute. Prima di sposarsi con il pittore Jwan Josef, nel 2008 lui aveva avuto due gemelli, Matteo e Valentino, tramite madre surrogata, che ha dovuto crescere da solo.

Un anno fa, dopo due anni insieme, Jwan e Ricky si sono sposati, e due settimane fa hanno accolto Lucia, la loro figlia, nata anche lei tramite madre surrogata. L'uomo non ne ha parlato durante la trasmissione di Maria De Filippi perchè probabilmente, la puntata a cui ha partecipato è stata registrata la scorsa estate, mentre lui si trovava in Italia con suo marito e i gemelli e la bimba non era ancora nata.