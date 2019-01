Annuncio

Annuncio

Piacevole sorpresa per i telespettatori de Il Segreto che vedranno la telenovela spagnola confermata anche nel palinsesto di questa domenica [VIDEO] 13 gennaio.

Come già accaduto lo scorso 6 gennaio, Canale 5 ha deciso infatti di coprire lo spazio lasciato libero da Domenica Live con le tre serie televisive protagoniste dei pomeriggi feriali. Pertanto andranno nuovamente in onda Beautiful, Una Vita e Il Segreto, che lasceranno poi spazio alla puntata breve del format condotto da Barbara d'Urso.

Le buone notizie per chi ama le soap non riguarderanno però la giornata del sabato: il ritorno di Amici, che era andato in pausa durante le vacanze di Natale, segnerà infatti la definitiva cancellazione sia de Il Segreto che di Una Vita dal palinsesto del sabato.

Advertisement

Diverso, invece, sarà il caso di Beautiful che andrà in onda anche di sabato dalle ore 13:40 alle ore 14:10.

Forte di questa nuova avvincente puntata festiva, e del serale del martedì su Rete 4, la serie iberica ambientata a Puente Viejo sarà protagonista di trame succose per tutta la prossima settimana. Scopriamo di seguito cosa accadrà a Julieta, Prudencio e compagni.

Il Segreto anticipazioni: Prudencio è geloso di Fernando

Secondo quanto riportano le anticipazioni de Il Segreto dal 13 al 18 gennaio, Julieta e Fernando saranno sempre più vicini [VIDEO] e finiranno con lo scatenare la gelosia di Prudencio. Il fatto verrà notato anche da Mauricio e Raimundo, oltre che da Fè, la quale chiederà all'amica spiegazioni su questa novità. La Uriarte tenterà di tranquillizzare la domestica a tal proposito ma alla fine non ascolterà i suoi consigli, accettando di giocare a scacchi con Mesia.

Advertisement

I migliori video del giorno

Prudencio, messo in allarme da questi cambiamenti, insinuerà che qualcosa sia cambiato nella moglie ma finirà con il litigare pesantemente con lei. Nel frattempo Julieta noterà delle stranezze in Fernando e ne parlerà con Raimundo: a suo dire, infatti, l'uomo potrebbe essere alle prese con delle strane amnesie. L'allontanamento di Donna Francisca comincerà a preoccupare seriamente l'ex locandiere che leggerà con maggiore attenzione la leggera ricevuta dalla moglie: sarà solo allora che si renderà conto che la missiva potrebbe essere una richiesta d'aiuto.

Trame Il Segreto: Antolina potrebbe essere incinta

Grandi protagonisti delle anticipazioni de Il Segreto dal 13 al 18 gennaio sono anche Antolina, Elsa e Isaac. Le condizioni di salute di Elsa continueranno a migliorare, come confermato anche dal dottor Zabaleta. La giovane potrà così riprendere ad organizzare il suo matrimonio, facendo sprofondare Antolina nella più completa disperazione. Quest'ultima non troverà la risposta che andava cercando in merito al ritorno di Elsa a Puente Viejo, anche se credeva che Isaac fosse morto.

Non solo, la reazione della rediviva ragazza sarà inattesa quando apprenderà che è stato proprio Guerrero ad uccidere Jesus e lei, anziché lasciare il fidanzato, deciderà di perdonarlo e proseguire con i preparativi del lieto evento. Qualcosa di inatteso, però, potrebbe mettere i bastoni tra le ruote a questa unione: Isaac verrà raggiunto dalla chiamata alla leva obbligatoria e solo uno stratagemma, con la collaborazione di Matias, potrà evitare la sua partenza. Antolina sarà disperata per gli ultimi sviluppi e a ciò si aggiungeranno degli strani problemi di salute, che verranno notati da Elsa. Tutto farà pensare ai sintomi di una gravidanza.