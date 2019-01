Annuncio

Una nuova puntata del trono over di Uomini e donne ci attende anche oggi 30 gennaio a partire dalle 14,40 su Canale 5, puntata durante la quale vedremo il ritorno della chiacchieratissima dama Angela al centro dello studio di Maria De Filippi. La donna nelle scorse puntate, dopo essere stata pesantemente attaccata dagli opinionisti, era uscita in lacrime dallo studio minacciando di non farvi più ritorno. Da quanto rivelano le anticipazioni, la dama è tornata sui suoi passi e incontrerà un nuovo corteggiatore pronto a soddisfare tutti i suoi desideri.

Inoltre si vedrà come ci sia, dopo le accese discussioni delle scorse puntate, un'aria pesante tra Stefano e Pamela.

Uomini e Donne, puntata di oggi: un uomo benestante arriva a corteggiare Angela

Le anticipazioni sulla puntata dl trono over in onda oggi ci svelano che, nello studio di Maria De Filippi, tornerà a sedersi Angela Di Iorio.

Nelle scorse puntate la dama aveva minacciato di abbandonare la trasmissione [VIDEO] in polemica con Gianni e Tina, i quali l'hanno attaccata più volte accusandola di essere nel programma solo alla ricerca di un uomo con i soldi e non per cercare l'amore, accuse che da mesi la dama si sente rivolgere e che nel corso dell'ultimo appuntamento l'hanno fatta sbottare sino al punto da uscire dallo studio in lacrime.

Nella puntata del 30 gennaio di Uomini e Donne vedremo invece che Angela tornerà in studio, pronta a conoscere un nuovo corteggiatore arrivato appositamente per lei. Il nuovo arrivato, Beniamino, è un ex imprenditore e sedendosi di fronte alla dama si dichiara pronto a darle tutto ciò che chiede. Cosa farà Angela?

Anticipazioni trono over: tensione tra Stefano e Pamela, c'è di mezzo Riccardo

Gli spoiler sulla puntata del trono over di Uomini e Donne di oggi ci rivelano anche altre tensioni tra i protagonisti nello studio di Maria De Filippi [VIDEO].

Prosegue infatti la discussione tra Pamela e Stefano, con quest'ultimo molto provato dalla rottura con la dama, che ha cominciato ad uscire con Riccardo Guarnieri. Con il cavaliere tarantino, ex di Ida Platano, ha cominciato a frequentarsi anche Roberta, una delle dame che piace molto a Stefano, il quale ha più volte manifestato il desiderio di conoscerla meglio.

Al centro dello studio nell'appuntamento di oggi vedremo quindi Roberta e Pamela di fronte a Riccardo, il quale attaccherà il "rivale" accusandolo di essere un ragazzino. Inevitabile la replica di Stefano, che riaccenderà nuovamente gli animi nello studio di Uomini e Donne. In attesa di conoscere gli sviluppi su questa intricata vicenda, l'appuntamento è per oggi pomeriggio su Canale 5 a partire dalle 14,40 per una nuova puntata del trono over.