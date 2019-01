Annuncio

Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. La soap tratta spesso temi sociali rilevanti ed anche in questo periodo ne sta affrontando uno piuttosto delicato: la violenza sulle donne. La protagonista di questa dolorosa vicenda è Adele, interpretata da Sara Ricci. La donna, durante la messa in onda degli episodi che andranno dall’11 al 15 Febbraio 2019, troverà finalmente il coraggio di aprirsi con la sua consuocera Giulia Poggi e grazie al suo prezioso supporto metterà al corrente sua figlia della spiacevole verità che la riguarda.

Adele decisa a combattere

Negli episodi finora andati in onda abbiamo assistito ai vari tentativi di Giulia di far confessare Adele su quanto accade tra lei e suo marito tra le mura domestiche.

La donna, seppur sul punto di confessare, è riuscita fino ad oggi a frenare il suo desiderio di liberarsi da un peso tanto doloroso. I sospetti di Giulia hanno scatenato una reazione a catena che ha inevitabilmente coinvolto anche Susanna e Niko. La ragazza infatti delusa dalle intromissioni della suocera nella vita privata dei suoi genitori e dal fatto che la donna abbia offeso suo padre , ha deciso di allontanarsi per un po' dalla Terrazza. Stando a quanto rivelano le anticipazioni che circolano in rete e una recente intervista di Sara Ricci, lo scenario sta per cambiare. Sarà proprio durante la seconda settimana di Febbraio che anche Susanna verrà a conoscenza della triste realtà che da sempre ha ignorato.

Adele nuovamente vittima di un attacco violento da parte di suomarito Manlio (Paolo Maria Scalondro), sfinita dall’accaduto, deciderà finalmente di aprirsi e di confidarsi con Giulia.

La stessa Giulia, aiutata da Ornella Bruni, riuscirà infine a convincere la donna a rivelare la dolorosa verità a sua figlia Susanna. Susanna dopo aver appreso la terribile notizia da sua madre e dopo aver saputo che il padre in realtà è un uomo violento e pericoloso, rimane sconvolta e soprattutto non riesce a capire come abbia fatto, in tutti gli anni che ha vissuto accanto ai suoi genitori, a non essersi mai accorta di nulla. Susanna comincerà quindi a fare i conti con una spiacevole realtà che la riguarda e vedrà crollare tutte le sue certezze sul suo punto di riferimento, Manlio.

Come andrà a finire questa vicenda? Appare chiaro che questa tematica sarà presente ancora a lungo negli episodi della soap partenopea e soprattutto pare proprio che vicenda ben presto darà il via ad una nuova storyline.