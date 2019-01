Annuncio

Annuncio

Una vita è in Tv su Canale 5 con le puntate dal 20 al 25 gennaio, cosa succederà in quel di Acacias? L'amore farà da padrone con Elvira e Simon che si giureranno amore eterno, sebbene siano consapevoli dell'impossibilità di vivere la loro passione alla luce del sole. Adela intuisce che il marito le sta mentendo, data la sua freddezza e l suo distacco. Amore non corrisposto anche quello di Samuel che, sopravvissuto miracolosamente all'operazione, tenta invano di avere attenzioni dalla neosposa Blanca.

Chi vive nel terrore invece è Ursula, ormai certa che la sua persecutrice sia Olga. La giovane sventurata si manifesterà alla madre nel peggiore dei modi: accoltellandola in pieno ventre.

Advertisement

Una Vita dal 20 al 25 gennaio: amori infelici

Negli episodi di Una Vita in onda su Canale 5 [VIDEO] dal 20 al 25 gennaio, protagonista l'amore infelice. Adela soffrirà in silenzio, consapevole che Simon ed Elvira si amino ancora alla follia. Pur di non perdere il marito, preferirà accettare la situazione. Intanto Samuel prova ad avvicinarsi a Blanca, negando a se stesso che la giovane l'abbia sposato solo per dare il consenso all'operazione e che il suo cuore appartenga al fratello Diego. Rosina e Liberto invece si ritroveranno, decidendo di mettere da parte le diatribe e di vivere in serenità l'arrivo de (presunto) figlio.

La follia di Adela nelle puntate settimanali di Una Vita

L'instabilità di Adela si manifesterà nuovamente. La ex religiosa arriverà ad autoflagellarsi con l'intento di espiare l'infedeltà di Simon al suo posto.

Advertisement

Jacinto intanto rimarrà folgorato da Carmen senza riuscire a conquistarla. Antonito invece ne combinerà un'altra delle sue, finendo con l'essere licenziato. Samuel dopo la delicata operazione ritorna a casa e si scontra con Ursula, dicendole che la pagherà cara per non avergli dato il benestare per l'intervento chirurgico. Le anticipazioni di Una Vita [VIDEO] proseguono con Blanca che chiederà aiuto a Diego per ritrovare la sua gemella. Le sue indagini lo porteranno a scovare l'abitazione di Merino, uomo che verrà ritrovato morto. Dietro il brutale assassinio si nascondono Ursula e Carmen, quale sarà stato il movente? Non è difficile immaginare che sia legato al ritorno di Olga. Inaspettatamente, Simon lascia momentaneamente Elvira e fa l'amore per la prima volta con la moglie Adela. Le puntate di Una Vita in onda su Canale 5 dal 20 al 25 gennaio si chiudono con un colpo di scena: Olga si presenterà davanti ad Ursula accoltellandola in pieno petto. A salvare in extremis la Dicenta ci penseranno Blanca e Liberto... Per ora.