Andrea Cerioli prima della scadenza del suo trono e della festa in villa ha deciso, sorprendendo tutti, di scegliere Arianna Cirrincione preferendola a Federica Spano. "Sono scese duecento persone e nessuna sarebbe stata come te", queste sono state le parole pronunciate dal ragazzo in studio ad Arianna, visibilmente emozionata e felice. La nuova coppia innamorata e al settimo cielo è uscita dallo studio, ma dopo avrebbe fatto arrabbiare (secondo voci di corridoio) la squadra di Maria De Filippi [VIDEO].

I due, di fatti, avrebbero violato le regole del programma che impongono di mantenere il silenzio sui social fino alla messa in onda della scelta. Arianna, invece, si è taggata in una foto su Instagram nella città di Bologna proprio dove vive Cerioli.

L'immagine è stata subito tolta e non ci sono tracce dei ragazzi.

Andrea Cerioli avrebbe scelto Arianna Cirrincione

Non ha avuto un minimo dubbio e ha deciso di bruciare le tappe, scegliendo la bella Arianna. "Questa è la seconda volta per me e siccome la prima non è andata come speravo, voglio che questa sia la volta giusta", ha detto emozionato Andrea Cerioli. Dopo il sì della Cirrincione ha preso la sua mano, impaziente di tornare a casa e viversela al di fuori del contesto televisivo. La coppia di Uomini e donne ha deciso di rinunciare al serale, ma probabilmente la redazione potrebbe mandare in onda un post - scelta. Andrea ha sorpreso, in quanto anche la sorella stava aiutando Valeria Marini a scegliere la location adatta alla sua scelta. Per ora non si hanno notizie su come procede la storia tra i due, insieme da dieci giorni.

Silenzio su Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione

Qualche giorno fa era apparso sui social un chiaro indizio che aveva ufficializzato la scelta di Andrea Cerioli. Di fatti, Arianna Cirrincione aveva pubblicato una foto su Instagram localizzandosi nella città di Bologna, dove vive Andrea Cerioli. L'immagine è stata, poi, subito rimossa. A quanto pare i ragazzi per vincoli contrattuali con il programma di Uomini e Donne non potrebbero spoilerare fino alla messa in onda della puntata della scelta. Ad accreditare questa tesi, la scomparsa sui social di Andrea e Arianna che da quella fatidica foto non hanno dato più loro notizie. Intanto ha commentato la scelta Federica Spano che non è riuscita a fare breccia nel cuore di Cerioli e portarselo a casa. Federica ha attaccato il tronista senza mezzi termini, scatenando non poche polemiche sui social.