Nella puntata di Uomini e donne andata in onda oggi, 20 maggio, Enzo Capo ha preferito non presentarsi in studio per un ulteriore chiarimento con l'ex fidanzata Pamela Barretta, confermando così la fine della loro relazione. La dama barese, visibilmente provata, ha accettato di ballare con il corteggiatore di Gemma Galgani, Nicola Vivarelli.

Ricordiamo che Capo, nella scorsa puntata, ha accusato Pamela di non aver avuto un comportamento corretto durante una festa, quando a suo dire si era avvicinata troppo a un altro cavaliere, Armando Incarnato. Dal canto suo, la 36enne pugliese non ha gradito alcuni "mi piace" lasciati su Instagram dall'ex compagno a una ragazza.

Lo scambio di accuse tra i due è proseguito proprio su Instagram. Mentre veniva trasmesso Uomini e Donne, Enzo Capo ha pubblicato una storia con l'immagine di una statuetta degli Oscar e la canzone dei Queen "We are the champions", alludendo al fatto che secondo lui Pamela Barretta abbia recitato una parte in studio. La dama ha prontamente replicato, sottolineando di non essere affatto una persona falsa.

Pamela Barretta replica a Enzo Capo: 'L'Oscar lo darei a te'

Non si è fatta attendere la risposta di Pamela Barretta alla provocazione di Enzo Capo su Instagram. L'imprenditrice ha chiarito di non aver mai studiato recitazione e, riprendendo un'affermazione dell'ex compagno, ha scritto: "I panni sporchi si lavano in casa, da che pulpito.

Predichi bene ma razzoli male. L'Oscar lo darei a te".

Prima di replicare sul social network, la 36enne barese ha detto che, se Enzo non è intervenuto in studio, vuol dire che da parte sua non c'è mai stato un grande amore. Inoltre ha evidenziato di averlo visto troppo freddo e indifferente quando lei ha cercato in tutti i modi di ricucire il rapporto.

Maria De Filippi su Enzo Capo: 'Non capisco se fa così per tattica'

Maria De Filippi ha spiegato a Pamela Barretta che Enzo Capo è stato contattato più volte dalla redazione con telefonate e messaggi, anche durante la registrazione, ma non ha mai dato alcuna risposta. La padrona di casa di Uomini e Donne ha sottolineato che il cavaliere sapeva che l'ex fidanzata si sarebbe ritrovata da sola al centro dello studio, ma nonostante ciò non ha fatto alcun passo verso di lei, continuando cioè a non voler più vedere la dama pugliese.

La conduttrice si è chiesta se questa possa essere una tattica dell'imprenditore napoletano. A ogni modo, la Barretta ha accettato di restare in trasmissione e di ballare con Nicola Vivarelli, il giovane corteggiatore di Gemma Galgani. Quest'ultima ha voluto esprimere la sua solidarietà, ricordando che già in passato la coppia aveva avuto dei problemi, ad esempio quando Enzo non aveva nascosto la propria gelosia durante una sfilata.

Quando Pamela ha pianto, purtroppo non è stato possibile confortarla con un abbraccio nel rispetto delle norme di contrasto al nuovo coronavirus, ma comunque tutti i presenti in studio le hanno manifestato la loro vicinanza.