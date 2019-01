Annuncio

Annuncio

In una recente intervista concessa al Corriere della Sera, Maria De Filippi ha parlato del suo rapporto con Maurizio Costanzo e ha evidenziato alcuni dubbi avuti in passato sull'uomo. I dubbi sono legati a possibili tradimenti da parte del compagno, con i fan della conduttrice che sono rimasti senza parole dopo aver appreso di queste dichiarazioni.

Maria ha vissuto un periodo molto turbato in passato

Osservando il suo atteggiamento sempre serio, e all'apparenza sereno, non ci si sarebbe mai aspettati alcune dichiarazioni da parte di Maria De Filippi.

A quanto pare, infatti, anche lei ha vissuto periodi molto turbolenti e ha avuto più di un dubbio sulla fedeltà di Maurizio nei suoi confronti. 'Penso che mio marito mi abbia tradito', una dichiarazione forte che nessuno si aspettava e che è destinata a fare parecchio rumore.

Advertisement

L'intervista è stata concessa qualche tempo fa al Corriere della Sera e ha messo in evidenza una Maria inedita, in quanto difficilmente parla della sua sfera privata e soprattutto dei suoi possibili tormenti.

Il matrimonio con Maurizio dura da 20 anni e, dopo la domanda su come sia possibile mantenere un rapporto lungo e duraturo, ha manifestato i suoi dubbi [VIDEO]. Nonostante la conduttrice abbia raccontato che si sono promessi che si sarebbero confessato sempre tutto, si è detta poco convinta che il compagno abbia sempre detto la verità, tanto che ha vissuto un periodo molto turbolento con tanti pensieri che la tormentavano.

Maria non ha mai voluto indagare sui presunti tradimenti del marito

'Non so se sono stata tradita, ma sono convinta di sì, anche se non ho cercato prove e non ho mai controllato il telefono di Maurizio', queste le parole della De Filippi che ha preferito non andare oltre, evitando così di indagare su presunte infedeltà del buon Maurizio.

Advertisement

I migliori video del giorno

'Se mi avesse tradita sarebbe da considerare solamente uno st****o [VIDEO]', l'intervista si conclude con una Maria inedita e molto diretta, che evidenza in qualche modo come quel dubbio non sia mai andato via realmente in questi ultimi anni. La De Filippi è molto amata dai fan e seguita per i suoi programmi mai banali, da C'è Posta per Te ad Amici, fino al talk show pomeridiano Uomini e Donne, che appassiona giovani e meno giovani in modo incondizionato. La pietra è stata scagliata e chi lo sa che lo stesso Maurizio non risponda direttamente al dubbio della compagna, ponendo fine ad un quesito che potrebbe rivelarsi il nuovo tormentone dei prossimi mesi.