Le anticipazioni riguardanti la registrazione del Trono Over di Uomini e donne del 17 ottobre ci hanno svelato tantissime e interessanti novità, così come ha riportato il "Il Vicolo delle News". La puntata è iniziata, come di consueto, con Gemma Galgani che dopo essersi lamentata del comportamento di Tina Cipollari ha raccontato come sta procedendo la sua frequentazione con Jean Pierre. Il cavaliere ha ribadito che c'è stato tra di loro qualcosa in più dell'amicizia, ma ancora non è una relazione.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno deciso di incontrarsi fuori dal programma, tra i due non ci sono stati baci ma hanno dormito insieme mano nella mano. Ida, quindi, ha superato i dubbi e le paura ed è intenzionata a dare un'altra possibilità al cavaliere. Pamela Barretta, invece, ha litigato con Enzo Capo, il cavaliere che sta conoscendo da qualche tempo. Enzo è troppo geloso, ma Gianni Sperti informa la dama che gli è arrivata una segnalazione su di lui da parte di una persona che l'ha visto in compagnia di una donna a Budapest.

Jean Pierre si lamenta della troppa gelosia di Gemma Galgani

Maria De Filippi ha mostrato il video dell'esterna tra Jean Pierre e Gemma Galgani. La dama torinese è andata nell'albergo del cavaliere per parlare con lui. Jean Pierre è entrato nella sala dove lo attendeva con un grande peluche. In puntata, però, Gemma è stata informata che il cavaliere ha dato il suo numero ad Aurora e si è accordato con un'altra dama per fare insieme il viaggio di ritorno.

Jean Pierre è stato invitato a fare il gioco dell'uva proprio con questa dama, ma la Galgani ha una crisi di pianto e quindi è costretto a rifiutare. A fine puntata, il cavaliere ha riaperto il discorso su Gemma, sottolineando che è troppo gelosa e se non cambia preferisce chiudere la loro relazione appena iniziata. Jean Pierre ha precisato che la vede ancora come un'amica, nonostante tra loro c'è stato qualcosina in più di un'amicizia.

Pamela Barretta e Enzo Capo lasciano insieme il programma

Pamela Barretta ed Enzo Capo hanno avuto un forte litigio per la troppa gelosia del cavaliere. La discussione è nata, in quanto lei era ad una cena e non l'ha chiamato per circa due ore. Enzo ha poi preteso una foto dei commensali, perché era convinto che con lei ci fosse un dentista. Poi, il cavaliere ha criticato l'abbigliamento troppo provocante di Pamela durante la sfilata.

Gianni Sperti ha attaccato Capo per il suo comportamento e ha informato la Barretta di una segnalazione che una persona le ha inviato proprio riguardante il cavaliere. Difatti uno spettatore ha visto Enzo in compagnia di una bionda a Budapest, la città dove l'uomo vive. I due alla fine, hanno salutato Maria De Filippi e hanno deciso di uscire insieme dal programma, anche se in molti non credono che la loro storia possa durare tanto visto i presupposti.